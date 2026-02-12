為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹市藍1區公車增6班次 11甲全面延駛到南華國中站

    2026/02/12 16:32 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市藍1區公車即日起新增6班次、11甲公車路線24班次全面延駛到南華國中站，方便學生上下學搭乘。（新竹市政府提供）

    新竹市藍1區公車即日起新增6班次、11甲公車路線24班次全面延駛到南華國中站，方便學生上下學搭乘。（新竹市政府提供）

    新竹市公車班次不多，尖峰時段學生上下學擠公車，市府交通處今天說，與客運業者協調溝通、滾動檢討路線與班次規劃，藍1區公車新增6班次、11甲公車路線24班次全面延駛到南寮地區的南華國中站，強化校園周邊公共運輸服務量能。

    交通處說，藍1區公車增開6班次，加開平日上下學尖峰時段，同步調整全時段班距配置，期則有效分散人潮、縮短候車時間。過去11甲公車路線僅上學班次停靠南華國中站，下午班次僅行駛到天府站，導致學生放學後需步行約1公里才能搭車，十分不便。這次將11甲公車24班次全面延駛到南華國中站，目的就是讓學生可以就近搭公車，銜接上下學時段需求，未來學生每天可節省約20分鐘步行時間。

    交通處指出，藍1區公車即日起新增6班次，其中上午時段增加4班次、下午時段增加2班次，期有效分流學生通學人潮，也對沿線居民日常通勤帶來實質助益。此外，11甲公車路線延駛到南華國中站後，也會切實解決學生放學時需步行長距離搭車的不便，完善校園周邊交通接駁功能，打造更安全、便利的通學環境。同時會滾動檢討公車班次，讓竹市公共運輸更有效率，提供學生更方便的搭乘需求。

