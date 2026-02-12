嘉市攜手九華山地藏庵送開運年菜 水電業者加碼贈水果禮盒

嘉義市長黃敏惠率市府工作人員出發送年菜。（圖由嘉義市政府提供）

年節將至，嘉義市政府攜手九華山地藏庵、嘉義市餐飲業職業工會，今發送開運年菜到420戶弱勢邊緣戶與獨居長輩家中，全一水電慈善文教基金會響應，加碼捐贈420盒大吉大利水果禮盒，與年菜一起發送給邊緣家戶，期許大家「馬上幸福」。

今天年菜捐贈記者會在九華山地藏庵舉行，嘉義市餐飲業職業工會協助料理，並由崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科學生表演年菜上菜秀。

去年丹娜絲颱風，台電人員李元瀚因搶修電力殉職，李家喪失兒子、爸爸，市府將其列入脆弱家庭關懷服務體系關懷，連結多元資源提供服務，嘉義市長黃敏惠今與九華山地藏庵董事長蔡爾健親送年菜到李家，給予家屬溫暖與祝福，撫慰家屬失去親人的痛。

黃敏惠說，開運年菜每道菜都有美好寓意，如象徵雞鳴報福的全雞、好彩頭（蘿蔔糕）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、步步高升（蛋糕）、飽滿珍穀（白米）、大悲水以及1000元開運加菜金，此外感謝全一水電慈善文教基金會加碼水果禮盒。

黃敏惠表示，九華山地藏庵連續9年贊助年菜捐贈活動，至今金額累積達657萬4000元，累計共3500戶受惠；今年贊助年菜、開運加菜金共84萬元，在嘉義市餐飲業職業工會料理後，市府社工總動員，將新鮮美味的年菜，即時送到受贈家戶手中。

蔡爾健表示，為了讓受贈家庭能採買自己喜愛的年節食品，因此贈送開運加菜金1000元，符合個別家庭所需，同時又有獲贈紅包的喜悅感，希望在菩薩庇佑祝福下，弱勢家庭都能溫馨過好年，新年充滿希望。

崇仁醫專餐飲管理科學生表演年菜上菜秀。（圖由嘉義市政府提供）

九華山地藏庵董事長蔡爾健（左）捐贈支票，市長黃敏惠（中）受贈。（圖由嘉義市政府提供）

