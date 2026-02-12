為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市攜手九華山地藏庵送開運年菜 水電業者加碼贈水果禮盒

    2026/02/12 15:44 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠率市府工作人員出發送年菜。（圖由嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠率市府工作人員出發送年菜。（圖由嘉義市政府提供）

    年節將至，嘉義市政府攜手九華山地藏庵、嘉義市餐飲業職業工會，今發送開運年菜到420戶弱勢邊緣戶與獨居長輩家中，全一水電慈善文教基金會響應，加碼捐贈420盒大吉大利水果禮盒，與年菜一起發送給邊緣家戶，期許大家「馬上幸福」。

    今天年菜捐贈記者會在九華山地藏庵舉行，嘉義市餐飲業職業工會協助料理，並由崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科學生表演年菜上菜秀。

    去年丹娜絲颱風，台電人員李元瀚因搶修電力殉職，李家喪失兒子、爸爸，市府將其列入脆弱家庭關懷服務體系關懷，連結多元資源提供服務，嘉義市長黃敏惠今與九華山地藏庵董事長蔡爾健親送年菜到李家，給予家屬溫暖與祝福，撫慰家屬失去親人的痛。

    黃敏惠說，開運年菜每道菜都有美好寓意，如象徵雞鳴報福的全雞、好彩頭（蘿蔔糕）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、步步高升（蛋糕）、飽滿珍穀（白米）、大悲水以及1000元開運加菜金，此外感謝全一水電慈善文教基金會加碼水果禮盒。

    黃敏惠表示，九華山地藏庵連續9年贊助年菜捐贈活動，至今金額累積達657萬4000元，累計共3500戶受惠；今年贊助年菜、開運加菜金共84萬元，在嘉義市餐飲業職業工會料理後，市府社工總動員，將新鮮美味的年菜，即時送到受贈家戶手中。

    蔡爾健表示，為了讓受贈家庭能採買自己喜愛的年節食品，因此贈送開運加菜金1000元，符合個別家庭所需，同時又有獲贈紅包的喜悅感，希望在菩薩庇佑祝福下，弱勢家庭都能溫馨過好年，新年充滿希望。

    崇仁醫專餐飲管理科學生表演年菜上菜秀。（圖由嘉義市政府提供）

    崇仁醫專餐飲管理科學生表演年菜上菜秀。（圖由嘉義市政府提供）

    九華山地藏庵董事長蔡爾健（左）捐贈支票，市長黃敏惠（中）受贈。（圖由嘉義市政府提供）

    九華山地藏庵董事長蔡爾健（左）捐贈支票，市長黃敏惠（中）受贈。（圖由嘉義市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播