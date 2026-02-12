為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全真瑜珈無預警倒閉 台灣消保協會代1505人提團訟求償上億元

    2026/02/12 15:31 記者葛祐豪／高雄報導
    民進黨立委范雲（中）去年10月曾主持「全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？」記者會。（資料照）

    民進黨立委范雲（中）去年10月曾主持「全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？」記者會。（資料照）

    在台開業20年、全台共有13間分店的全真瑜珈，去年10月無預警公告停業，未依約退還消費者預繳課程費用；台灣消保協會受理申訴並整合求償，今天（12日）正式遞狀，申請團訟的消費者高達1505人次，求償金額連同懲罰性賠償總額高達上億元。

    全真瑜珈（TRUE YOGA FITNESS）於新加坡成立，2005年進入台灣，曾是主打專業瑜珈與複合式健身的大型連鎖會館，全盛時期擁有多間分館。卻於去年9月30日深夜宣佈，因長期虧損，自10月1日起全台分館停業並進行破產清算。

    台灣消費者保護協會指出，全真瑜珈於去年10月1日無預警宣布停業，未依約退還消費者預繳課程費用，大批會員權益受損。經該協會受理申訴並整合求償，申請參與團體訴訟的消費者共1505人次，累計求償金額連同懲罰性賠償計算，總額高達台幣上億元。

    台灣消費者保護協會痛批，全真瑜珈於營運期間收取高額預付費用，停業後卻未妥善處理退款事宜，嚴重影響消費者財產權益與市場交易安全。為維護消費者集體權益，彰顯企業經營責任，該協會依法彙整相關事證，於今天（12日）正式向台北地方法院遞交起訴狀。

    台灣消保協會呼籲業者，應正視契約責任，妥善面對後續法律程序，同時也提醒消費者，面對預付型交易，應審慎評估風險。

    熱門推播