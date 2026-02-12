「新港綻放in Blue」點亮百年市場 蔡振南2/27返鄉開幕演出

閒置中的新港第一公有零售市場。（記者蔡宗勳攝）

配合「2026台灣燈會在嘉義」，新港鄉公所舉辦「新港綻放in Blue」，今天公布整體規劃與活動亮點，活動2月27日到3月8日於新港第一公有零售市場（藍市場燈區）舉辦，透過燈光藝術、市集展演與街廓光環境營造，為百年市場注入嶄新風貌，2月27日開燈，邀請藝人蔡振南返鄉共襄盛舉。

新港鄉長葉孟龍指出，新港燈區導入專業設計團隊能量，由Daniel Wong設計團隊參與整體燈光視覺規劃，以「藍」為主題，融合在地信仰文化與市場生活意象，形塑具辨識度的夜間景觀。透過文化策展方式進行空間轉譯，讓傳統市場在整修前，以嶄新面貌與民眾重新相遇。

「新港綻放in Blue」2月27日正式開幕，當天特別邀請新港出身的資深藝人蔡振南回鄉演出，為活動揭開序曲。活動期間每天晚上6點到10點點燈，上演整點燈光秀，假日還有「Blue Light Market 藍市集」及多元藝文展演，打造融合文化、音樂與生活的夜間盛會。

葉孟龍說，位於奉天宮商圈的新港第一公有零售市場曾是地方生活重要核心，已有百年歷史，承載世代居民共同記憶，但在大賣場及超級市場浪潮下，逐漸凋零謝幕。為活化空間，規劃打造成文創「藍市場」，吸引新創及餐飲業者進駐，正向中央爭取空間改造經費。

配合2026台灣燈會在嘉義，新港鄉將打造「新港綻放in blue」燈區。（記者蔡宗勳攝）

新港鄉長葉孟龍盼藉由燈光藝術及文化活動，展現地方創生活力與成果。（記者蔡宗勳攝）

