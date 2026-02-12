典藏10多年首次曝光 北港朝天宮第1代百年祖媽轎春節限定開放

朝天宮第2代祖媽轎。（記者黃淑莉攝）

北港朝天宮文物館第2展廳今（12）日開幕，是朝天宮第1代祖媽轎「六儀鸞轎」、第2代祖媽轎的專屬展廳，將在春節連假大年初1至初6（2月17日至22日）開放，讓民眾可以近距離目睹2頂鸞轎的精緻雕工等工藝之美，同時也展出國寶彩繪大師洪平順彩繪的朝天宮七組新門神。

今天開幕剪綵包括朝天宮董事長蔡咏鍀、文化部文資局副局長林尚瑛、雲林縣副縣長陳璧君、洪平順等人參加，蔡咏鍀表示，朝天宮文物館第2展廳在廟後方行政大樓1樓，第1代祖媽轎是廟方入庫典藏10多年後第一次展出，並可近距離欣賞。

蔡咏鍀說，考量朝天宮每年湧入1000多萬人次，已有數十年歷史的木製門神有多處破損，廟方邀請雲林在地人間國寶洪平順重新設計與彩繪7組新門神，經過1年多創作完成，將擲筊請示媽祖擇日把舊拆下換上新的，舊的整修後也會展示。

陳璧君指出，朝天宮為國定古蹟，修復、置換都要經文資局審議，今年全國信眾就可看到洪平順老師的大作，在置換前可先到文物館欣賞，同時還能看到難得展出的第1代及第2代祖媽轎，2座風格不同，尤其第1代是全國首座木雕六角神轎，春節來朝天宮上香祈福民眾可把握機會來參觀。

文觀處長謝明璇表示，這幾年縣府修復15件古物，其中北港有8件，未來將在北港糖廠展出，讓民眾可以認識傳統工藝之美，展現雲林文化底蘊及自信。

朝天宮說，第1代祖轎由漳派大木匠師傅陳應彬製作，造型設計是朝天宮的縮影，在1912年完工，造價為20甲田，雕工細緻，有螭虎團字構成、北港朝天宮字樣，轎頂是五老觀太陽，是全國第一頂六角神轎。

第2代祖媽轎由北港大木作技藝世家許澤南設計製作，當時參與朝天宮大殿重修的鹿港花雕師李煥擔任雕刻，在1964年完工，當時造價20萬元，2019年第3代祖媽轎完工才退役。

朝天宮第1代祖媽轎，1912年完工，是全國第一座六角神轎，雕工細緻。（記者黃淑莉攝）

朝天宮門神距今已有數十年歷史，有多處損壞。（記者黃淑莉攝）

朝天宮委託人間國賓彩繪大師洪平順繪製的新門神。（記者黃淑莉攝）

北港朝天宮文物館第2展廳開幕。（記者黃淑莉攝）

人間國寶彩繪大師洪平順向雲林縣副縣長陳璧君說明新創作的朝天宮門神。（記者黃淑莉攝）

