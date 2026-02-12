春節連假北市慈惠堂、奉天宮走春 警公布交通疏導措施

春節期間民眾前往慈惠堂、奉天宮參拜走春，警方今天公布相關交通疏導措施。（圖由北市警信義分局提供）

台北市警信義分局鑑於往年春節期間，民眾前往慈惠堂、奉天宮參拜走春，衝擊周邊交通，因此除提醒民眾應盡量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通指揮人員的指揮與疏導外，今天也公布相關交通疏導措施。

信義分局表示，慈惠堂、奉天宮位於北市信義區福德街251巷及福德街221巷內，路幅狹窄、雙向會車不易，且奉天宮無停車空間、慈惠堂停車空間有限，春節期間大量參拜人、車潮湧入易造成車流回堵，嚴重影響福德街交通順暢，故將視交通狀況彈性管制以下路段，禁止車輛進入：（一）福德街、中坡南路口管制往東。（二）福德街、福德街221巷口管制往南。（三）福德街、福德街251巷口管制往南。（四）福德街、福德街309巷口管制往南。

此外，員警將引導車輛改道行駛中坡南路至玉成公園停車場停放，或行駛大道路至廣慈停車場、春光公園停車場停放，管制期間「公車」、「住戶」、「行動不便」及「年長者」開放通行，相關交通管制措施請駕駛人配合，避免交通壅塞、人車交織，影響交通秩序及安全。

信義分局表示，為維護春節期間交通秩序，將加強交通疏導及執法，呼籲駕駛人隨時收聽廣播電臺路況插播報導，行經周邊路段能提前改道，避開「福德街」、「中坡南路」、「大道路」等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。

