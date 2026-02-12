寒溪呢紅白櫻花同框美呆！ 吸引遊客跟著子瑜腳步上山

「寒溪呢」虹橋的福爾摩沙白櫻綻開，預計農曆春節期滿開。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山鄉太和村社後坪「寒溪呢森林人文叡地」緋寒櫻與福爾摩沙白櫻盛開中，呈現紅白對抗美不勝收景象。往年這個季節，韓國女團TWICE成員周子瑜大多會陪著媽媽上山賞櫻。但據了解，周子瑜因為巡演關係，今年恐怕沒有時間回台灣過農曆年，雖然沒有機會捕獲「野生子瑜」，但上山賞櫻遊客仍說「跟著子瑜腳步來賞櫻感覺很棒」。

寒溪呢園主施楊容曄表示，周子瑜的媽媽經常上山找創辦人施力文老師聊天，孝順的子瑜放假回台灣時，也會抽空陪媽媽上山，去年1月16日周子瑜還帶著其TWICE團友陪著爸媽來寒溪呢，雖然那時候緋寒櫻與福爾摩沙白櫻初綻放，少了紅白櫻花對抗壯觀場面，但子瑜和韓國團友對寒溪呢特有的虹橋白櫻讚嘆不已，讚說「人間仙境」。

「攝影達人」黃源明說，寒溪呢屬收費的私人園區，環境清幽、意境獨特，登高望遠還有絕美視野，目前正值緋寒櫻和福爾摩沙白櫻盛開季節，其中虹橋白櫻是最大賣點，也是周子瑜與虹橋白櫻同框的網紅熱區。過幾天重瓣緋寒櫻（八重櫻）也會跟進，這是農曆過年期間的主要賞花品種，2月下旬起，昭和櫻和其他日系品種的櫻花也會持續盛開到3月份。

施楊容曄說，寒溪呢全年無休，預計農曆春節期間將是紅白櫻花對抗最高峰時節，歡迎大家上山跟著子瑜腳步徜徉在福爾摩沙白櫻與緋寒櫻花海中，感受宛若世外桃源的氛圍。

「寒溪呢」環境清幽、意境獨特。（記者蔡宗勳攝）

緋寒櫻與福爾摩沙白櫻同框紅白對抗美不勝收畫面，背景為鄒族聖山大塔山。（記者蔡宗勳攝）

