    首頁 > 生活

    春節慰問公車駕駛長 蔣萬安感謝全年無休的運轉英雄

    2026/02/12 14:56 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安今至大南客運慰問駕駛長。（台北市政府提供）

    蔣萬安今至大南客運慰問駕駛長。（台北市政府提供）

    春節假期將至，台北市長蔣萬安今（12日）前往大南汽車北投站向公車業者及駕駛長拜年，並致贈春節慰問金慰勞他們的辛勞。蔣萬安說，公車服務全年不間斷，春節期間更要感謝駕駛長堅守崗位，維持城市交通順暢運作。

    蔣萬安表示，市民對公共運輸服務品質高度期待，第一線駕駛長承受相當壓力；市府每週彙整1999市民來電，也經常收到民眾對駕駛長感謝，包含協助推娃娃車、耐心陪同身障朋友、協助走失長輩等，讓市民感受到溫暖。

    他也提到，大南汽車在營運與工作環境改善上的努力，如行控中心結合太陽能發電、儲能與供電系統，並可即時掌握營運資訊，提升管理效能；針對駕駛長工作壓力大、流動率偏高情形，大南汽車持續優化用餐與休息空間，並提供外縣市駕駛住宿；市府日前也已支持駕駛長加薪8000元，將持續與業者研議留才與照顧措施。

    行車安全方面，市府全面推動公車導入ADAS（先進駕駛輔助系統）並加裝防夾裝置，透過科技降低視線死角與碰撞風險，協助駕駛長更專注於安全駕駛。此外，道安會報中市府也提出「全面路線改造計畫」，將檢視並優化公車進站環境，參考國外經驗適度拉長進站區長度，讓駕駛長切入、切出更安全，保有充足反應時間。

    蔣萬安今至大南客運慰問駕駛長。（台北市政府提供）

    蔣萬安今至大南客運慰問駕駛長。（台北市政府提供）

