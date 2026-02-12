助台東體中震災復原 陳瑩、莊瑞雄爭取1500萬修繕經費

台東體中校舍在去年底強震中受損。（記者黃明堂翻攝）

去年12月24日台東發生芮氏規模6.1強震，震央附近的國立台東大學附屬體育高級中學受創慘重，校園內多棟校舍天花板坍落、牆面龜裂，擊劍館輕鋼架更整片掉落，連同學生餐廳與宿舍設施也無一倖免，師生安全與日常訓練面臨嚴峻挑戰。立法委員陳瑩與莊瑞雄在災後第一時間即與教育部長鄭英耀取得聯繫，強力要求教育部全力投入復原工作，經過積極協調，教育部國教署已於昨天正式核定1500萬元的修繕補助經費。

台東體中校舍原先已受颱風損害，結構尚未完全修復便又遭逢強震打擊，硬體設備可謂雪上加霜。立委莊瑞雄對此深表關切，指出體中是孕育體育人才的搖籃，若訓練環境因天災受損而影響學生備戰賽事，將是地方運動發展的損失。為了讓修繕工程盡快動工，陳瑩與莊瑞雄特別要求教育部採專案方式加速審查並簡化撥款程序，最終國教署決定採免付領據方式辦理撥付，計畫期程自今年2月起至7月底止。

陳瑩強調，這筆1500萬元的經費將專款專用於結構補強與災損復原工程，施工過程中也會由專業結構技師進行安全評估與監督，嚴格把關工程品質。她感謝教育部長鄭英耀與國教署的協助，並表示體中承載著台東的榮耀，絕對不能因經費問題讓校園安全打折。校長陳明志也特別向兩位委員致謝，感念其長期對校園環境的關懷，讓師生得以早日回歸安心學習與教學的環境。

