    首頁 > 生活

    換新鈔倒數！台中這銀行排隊人潮爆滿 溢出騎樓「看不到盡頭」

    2026/02/12 14:44 記者許國楨／台中報導
    排隊換新鈔民眾溢出銀行。（記者許國楨攝）

    排隊換新鈔民眾溢出銀行。（記者許國楨攝）

    農曆春節腳步逼近，民眾準備紅包的「換新鈔大作戰」全面展開，台灣銀行北台中分行今天湧現排隊人潮，從營業廳一路排到騎樓外，隊伍沿著石柱延伸，彎進人行道，場面相當壯觀。

    從現場畫面可見，不少民眾戴著口罩，手中拿著存摺或提款卡，安靜地排成一列等候進入櫃檯，有人低頭滑手機打發時間，有人雙手抱胸耐心等待，也有長輩不時往門內張望，關心進度，門口紅色地墊旁人流不斷移動，但隊伍前進速度緩慢，讓排隊時間明顯拉長。

    至於騎樓另一側停滿機車，民眾陸續加入隊伍，使整體動線顯得更加擁擠，與此同時，入口旁的ATM區卻顯得相對冷清，雖標示可提領現鈔，卻少見排隊情形，形成強烈對比，也讓不少人好奇，為何寧可久候櫃檯，也不直接操作提款機。

    相關話題在網路上掀起討論，有網友解釋，選擇櫃檯其實有實際需求，有人指出，ATM可提領面額與張數有限制，若要大量百元新鈔或特定面額，往往得分批提領，耗時更久，提款機未必提供所有面額，想一次換齊不同鈔票仍得臨櫃辦理。

    另有民眾提到，部分人希望拿到連號新鈔，或一次換足整份紅包金額，櫃檯辦理較有效率；若使用跨行提款，還可能產生手續費，反而不划算，對不少民眾而言，與其反覆操作提款機，不如一次排隊換齊所需，也讓這條年節限定的「新鈔長龍」成為過年前最熟悉的風景。

    隊伍沿著騎樓延伸，場面相當壯觀。（記者許國楨攝）

    隊伍沿著騎樓延伸，場面相當壯觀。（記者許國楨攝）

