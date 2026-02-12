為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》櫻花未散之前 請來淡水天元宮看一場春天

    2026/02/12 15:08 記者王藝菘／新北報導
    身穿和服在櫻花樹下取景留念，粉嫩花景映襯傳統服飾，畫面宛如置身日系春日電影場景。（記者王藝菘攝）

    新北市「花見櫻花季」即日起於淡水天元宮展開，做為北台灣指標性的賞櫻景點，天元宮每到春季總以層層疊疊的三色櫻，替山城換上一襲溫柔粉裝。

    目前後山三色櫻花已綻放約七、八成，沿著山坡緩緩鋪展，粉白交織如雲似霧。微風吹過時，花瓣輕顫，彷彿替春天寫下第一行註腳。趁著近日天氣晴朗，不少民眾把握花期上山賞櫻，或拾階而上，或駐足樹下仰望滿樹花影，在光與風之間，靜靜感受季節更迭。

    天元宮圓塔在櫻花環繞下更顯莊嚴與柔美並存，橘瓦與粉櫻相互映襯，構成北台灣少見的春日畫面。白日裡，花色清新透亮；入夜後，櫻花林間點亮燈飾與互動裝置，光影映照花瓣，夜櫻呈現另一種靜謐浪漫，讓人彷彿走進一場沒有對白的春日電影。

    市府表示，活動期間規劃接駁車服務，方便民眾前往賞花，也呼籲多加利用大眾運輸工具，共同維護賞花環境與交通秩序。花期有限，粉色山景轉瞬即逝，想捕捉這片春光的民眾，不妨趁著花開正盛時，為自己留下一段關於櫻花的記憶。

    身穿和服在櫻花樹下取景留念，粉嫩花景映襯傳統服飾，畫面宛如置身日系春日電影場景。（記者王藝菘攝）

    淡水天元宮三色櫻花枝頭密布，遠看如雲霞落在山間，近看每朵花瓣透出柔亮光澤，細節清晰可見。（記者王藝菘攝）

    身穿和服在天元宮後山三色櫻步道拍照，粉嫩花色與傳統服飾交映，呈現北台灣春日限定景致。（記者王藝菘攝）

    身穿和服在櫻花樹下取景留念，粉嫩花景映襯傳統服飾，畫面宛如置身日系春日電影場景。（記者王藝菘攝）

    後山三色櫻盛開，在櫻花樹下穿著和服拍照留念，步道間粉白花影隨風搖曳，春意盎然。（記者王藝菘攝）

    新北市「花見櫻花季」即日起於淡水天元宮展開，後山三色櫻盛開約七至八成。（記者王藝菘攝）

    夜晚燈光映照櫻花林，柔和光影落在花瓣上，夜櫻呈現靜謐浪漫的氛圍。（記者王藝菘攝）

    櫻花林間點亮燈飾與互動裝置，光影映照花瓣，吸引民眾駐足。（記者王藝菘攝）

    夜櫻呈現靜謐浪漫的氛圍，吸引民眾上山賞櫻。（記者王藝菘攝）

