畫港景抽扭蛋！高雄冬日遊樂園邀親子寫生 與超人力霸王同樂

超人力霸王現身高雄港，打造冬日遊樂園寫生活動熱潮。（資料照）

超人力霸王現身高雄港，2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽將登場，高市教育局熱情邀請大小朋友參與，結合藝術創作、親子互動與英雄元素，打造充滿笑聲與感動的冬日盛會。

教育局表示，「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」將於2月20日至2月22日，每日上午10時至下午17時在高雄港18號碼頭盛大舉行，今年更特別邀請人氣角色「超人力霸王」現身同樂，冬日暖陽下，將高雄港將化身最繽紛的藝術舞台。

由高雄市政府教育局主辦 「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」，即將於過年期間登場，參加比賽可送蠟筆與現場抽扭蛋大獎，熱情邀請大小朋友們闔家到場參與。

教育局統計活動將吸引來自各地超過萬名學生與民眾熱情參與，主辦單位鼓勵參賽者以高雄港灣海天一色的壯麗景致，現場遊樂設施與冬日風光為主題，透過畫筆描繪心中最美的城市風景，展現對家鄉的觀察與創意。

活動現場除寫生與著色畫比賽外，也規劃多項親子互動遊戲及精彩舞台表演，讓港灣彷彿成為一座充滿藝術氣息與歡樂氛圍的冬日遊樂園，今年最大亮點莫過於「超人力霸王」驚喜登場，與現場孩子們近距離互動合影。

