為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    畫港景抽扭蛋！高雄冬日遊樂園邀親子寫生 與超人力霸王同樂

    2026/02/12 15:06 記者黃良傑／高雄報導
    超人力霸王現身高雄港，打造冬日遊樂園寫生活動熱潮。（資料照）

    超人力霸王現身高雄港，打造冬日遊樂園寫生活動熱潮。（資料照）

    超人力霸王現身高雄港，2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽將登場，高市教育局熱情邀請大小朋友參與，結合藝術創作、親子互動與英雄元素，打造充滿笑聲與感動的冬日盛會。

    教育局表示，「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」將於2月20日至2月22日，每日上午10時至下午17時在高雄港18號碼頭盛大舉行，今年更特別邀請人氣角色「超人力霸王」現身同樂，冬日暖陽下，將高雄港將化身最繽紛的藝術舞台。

    由高雄市政府教育局主辦 「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」，即將於過年期間登場，參加比賽可送蠟筆與現場抽扭蛋大獎，熱情邀請大小朋友們闔家到場參與。

    教育局統計活動將吸引來自各地超過萬名學生與民眾熱情參與，主辦單位鼓勵參賽者以高雄港灣海天一色的壯麗景致，現場遊樂設施與冬日風光為主題，透過畫筆描繪心中最美的城市風景，展現對家鄉的觀察與創意。

    活動現場除寫生與著色畫比賽外，也規劃多項親子互動遊戲及精彩舞台表演，讓港灣彷彿成為一座充滿藝術氣息與歡樂氛圍的冬日遊樂園，今年最大亮點莫過於「超人力霸王」驚喜登場，與現場孩子們近距離互動合影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播