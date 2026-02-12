仰望星空與宇宙同行 雪管處規劃4梯次觀星饗宴

雪霸國家公園汶水園區環境優美，生態豐富，綠地、生態池適合親子假日同遊，也是觀星的好去處。（雪管處提供）

雪霸國家公園管理處將於2月28日、6月13日、9月12日及12月5日，每天晚間6點30分至9點30分，共辦理4梯次免費「四季悠遊雪霸觀星趣」活動，地點位於汶水園區及遊客中心，誠摯邀請民眾一同走進夜色，仰望星空，23日上午9點起開放線上報名。

雪管處表示，迎來嶄新的2026年，新年度開始，夜空便以耀眼的方式迎接人們的目光，太陽西下後，東偏北方即可見到亮度驚人的木星，而1月10日登場的「木星衝」，也正式揭開今年精彩天文現象的序幕。回顧去年9月7至8日深夜令人難忘的月全食「血月」，許多人仍意猶未盡，而令人驚喜的是，這顆熟悉又神秘的紅色月亮，將於今年3月3日太陽西沉後再次現身台灣夜空，為春季星空寫下震撼的一頁。而4月清晨現身的彗星，是否能如願閃耀天際，也成為今年觀星迷們引頸期盼的驚喜。

雪管處指出，雪霸國家公園為高山型國家公園，全園區坐擁低光害的自然環境。其中，位於苗栗縣大湖鄉的汶水園區占地約9公頃，交通便利、區內無設置路燈，入夜後光害干擾低；園區內種植數萬棵樹木，並有提供鳥類、魚類棲息的生態池，是適合白天踏青、夜間觀星的親子友善場域。

雪管處表示，今年再度於汶水園區規劃4場次四季觀星活動，透過專業講座介紹四季星空故事與年度重要天文現象，並由雪霸天文志工帶領民眾操作天文望遠鏡觀賞天空的行星樣貌，感受宇宙與時間的浩瀚流轉。報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/

洽詢電話：037-996100轉850、851。

雪霸國家公園管理處今年規劃4梯次觀星饗宴，邀遊客仰望星空與宇宙同行 。（雪管處提供）

