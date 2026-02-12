竹市香山綜合運動場操場改建完工 農曆年前開放

新竹市香山綜合運動場改建，其中操場跑道農曆年前開放，可提供市民春節期間利用。（記者洪美秀攝）

新竹市香山區香山綜合運動場改建工程其中二期操場跑道今天舉行完工啟用典禮，並針對操場跑道、草皮及照明設備全面整修，去年5月動工後，總經費超過2300萬元，由市府自籌興建，農曆年前開放，邀市民春節期間，可多加利用。

市府表示，綜合運動場改建工程包含中央草皮全面整修，目的是提高耐用性與運動舒適度；其中400公尺跑道重新鋪設PU跑道，提供跑步市民安全的體驗；同時也修繕水溝蓋板及陰井，完善場內排水系統；並新增6座高桅桿燈，提升夜間照明亮度，更把周邊環境及相關配套設施進行更新，整體場地品質也進行改善整修。

市府表示，香山綜合運動場過去因跑道與草皮老化、照明設備不足，對運動安全造成影響，此次操場改建工程趕在農曆年前完工及開放，可提供市民在春節闔家團聚之餘，在年假期間利用全新、舒適且安心的運動空間，另第三期看台整修工程今年1月已完成招標作業，並辦理簽約等相關前置程序，預計3月上旬開工，期完善香山綜合運動場各項設施。

