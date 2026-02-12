為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    櫻花綻放！中部森林遊樂區活動多 邀你來走春

    2026/02/12 14:11 記者歐素美／台中報導
    大雪山國家森林遊樂區山櫻花開。（圖由林業署提供）

    農曆春節到大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區等走春，林業及自然保育署台中分署推出各項活動，陪伴民眾迎春，八仙山國家森林遊樂區，於初二至初四，並有谷關到園區的免費接駁車可坐。

    林業及自然保育署台中分署表示，春節期間正逢武陵櫻花季，大雪山、八仙山國家森林遊樂區山櫻花也正值盛開，香甜花蜜吸引冠羽畫眉、熊蜂穿梭花叢採食，讓遊客可近距離感受到大自然蓬勃的生命力。

    慶祝馬年到來，大雪山及八仙山國家森林遊樂區，於初一至初五推出「喜氣洋洋、馬年抽好運」活動，民眾在2個園區購買文創商品不限金額即可獲得紅包袋1組，限量150份。

    武陵國家森林遊樂區，則於2/13～2/22在武陵山莊推出「二葉松萃取展示」，每日上午9點至下午4點開放參觀，現場並有二葉松精油體驗活動，邀請遊客在松針香氣中，祈願新的一年「雙雙對對、歲歲安然」。

    豐原「營林所台中出張所宿泊所」，初二至初六 推出《森居記・泊春宴》，每日安排不同主題的深度活動，從品茗詩會、親子戲偶手作、到新春揮毫與平安結編織，讓民眾在古蹟內靜心享受假期。

    為緩解車潮，八仙山國家森林遊樂區，初二至初四提供免費接駁車，民眾可在豐原客運谷關總站搭車到八仙山遊客中心，定時提供免費公車接駁服務，首班次上午9點發車，詳細班次請見時刻表。自行開車的朋友可將車停在谷關立體停車場，回程憑入園發票至谷關立體停車場旁全家便利商店繳費，即可折抵停車2小時。

    其中，大雪山及八仙山國家森林遊樂區，除夕休園；東勢林業文化園區與營林所台中出張所宿泊所，除夕及初一休園。

    武陵國家森林遊樂區於2/13～2/22在武陵山莊推出「二葉松萃取展示」。（圖由林業署提供）

