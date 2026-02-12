為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹巨城新春送紅包 最大獎鳳凰城機票

    2026/02/12 14:19 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹巨城新春將送紅包。（圖由民眾提供）

    新竹巨城新春將送紅包。（圖由民眾提供）

    新竹Big City遠東巨城購物中心於9天春節連假規劃多項應景年節活動，自大年初一以祥獅獻瑞開春祈福領銜開慶，接續安排街頭藝術輪番登台、元宵節親子互動遊戲等節慶企劃，結合精彩表演內容讓大家感受滿滿年味與好運。

    農曆春節到來，巨城自大年初一起準備一系列精彩紛呈的節慶盛事，17日上午10點30分於1F噴水池廣場率先登場「祥獅獻瑞 馬躍新春」，特別邀請知名龍獅團呈獻高樁躍動、獅鼓齊鳴的祥獅演出，並安排祥獅入館祈福儀式，現場限量發送588份開運紅包，象徵好運發發發，下午3點再加碼「雷霆戰鼓」震撼獻藝，為新的一年揭開歡慶序幕。

    緊接著初二至初六以及2月27日、2月28日、3月1日、3月8日，共9日邀請歷屆街頭藝術節參賽者輪番登台，每日14:00於1F噴水池廣場帶來扯鈴、爬竿特技、花式調酒及舞蹈特技等多元街頭表演，展現街頭藝術的活力與創意。

    春節企劃延續至元宵節，1F室內廣場「阿 Mall 元宵遊」，2月27日舉辦元宵猜燈謎、2月28日進行元宵撈撈樂，透過親子互動遊戲讓大小朋友享受溫馨氛圍，還能獲得50元美食抵用券，邀請顧客一起來走春、慶元宵。

    單日單筆滿2000元，還有機會抽中台北鳳凰城來回機票，新年就讓夢想起飛、驚喜報到，開心迎好康，一整年鴻運旺旺來。

