    生活

    春節垃圾清運 澎縣各鄉市時間表出爐

    2026/02/12 14:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣各鄉市垃圾清運時間表出爐，請民眾遵守。（圖由澎湖縣政府環保局提供）

    澎湖縣配合環境部訂定春節前「年終大掃除實施計畫」，將發動各機關、團體、學校、部隊辦理全縣清潔大掃除工作，同時呼籲縣民亦能加入清潔行列，清理自家病媒蚊孳生源消滅蚊蠅、蟲鼠等居家環境害蟲。另推廣加強宣導「節能減碳」、「綠色採購」及「淨零綠生活」等永續發展觀念。

    今年春節由各鄉市公所協助民眾清運廢家具、床墊等大型廢棄物及訂定春節期間垃圾清運時間表，以免垃圾提前落地造成環境髒亂，讓大家度過一個潔淨的春節假期。各鄉市春節期間垃圾清運時間如下：

    馬公市一般垃圾:2月17、18、19日（初一、二、三）停止清運，2月20日（初四）恢復清運。湖西鄉一般垃圾：2月17、18、20日（初一、二、四）停止清運，2月19及21日（初三、五）恢復清運。白沙鄉一般垃圾：2月17、18、20日（初一、二、四）停止清運，2月19及21日（初三、五）恢復清運。

    西嶼鄉一般垃圾：2月17、18、20日（初一、二、四）停止清運，2月19及21日（初三、五）恢復清運。望安鄉一般垃圾；2月17、18、19及21日（初一、二、三、五）停止清運，2月1日日（初四）恢復清運。七美鄉一般垃圾：2月17、18、20日（初一、二、四）停止清運，2月19及21日（初三、五）恢復清運，請民眾確實配合清運時間，共同維護環境的整潔。

