數百八哥鳥聚集平鎮中豐路分隔島路樹 排泄物危及環境衛生

八哥鳥聚集在中豐路山頂段的分隔島路樹。（黃敬平提供）

數百隻八哥鳥近日每逢傍晚就會聚集在桃園市平鎮區中豐路山頂段的分隔島路樹，鳴叫聲嘈雜影響居住生活品質，鳥糞等排泄物更威脅環境衛生，桃園市議員黃敬平接獲陳情後，邀集桃園市政府農業局等單位商議，決定農曆春節假期後噴灑忌避劑在路樹上，以改善八哥鳥聚集擾民的狀況。

黃敬平說，外來種八哥鳥，因缺乏天敵而在城市環境大量繁殖，中豐路山頂段周邊也出現為數驚人的八哥鳥，每逢傍晚就會在分隔島路樹聚集，鳴叫聲嘈雜甚至宛如「鳥界群聊大會」，時間還會長達數小時，讓居民生活品質嚴重受到影響。

請繼續往下閱讀...

農業局說明，八哥鳥害是複合性問題，應優先減少周邊的食物供給，避免吸引八哥鳥聚集，同時噴灑忌避劑在路樹上，就有可能降低八哥鳥停棲，另將輔導鄰近民宅裝設防鳥刺等設施，同步降低八哥鳥停留的意願；平鎮區公所表示，將採購忌避劑，相關作業的行政程序完成後，預計農曆春節假期後就能噴灑忌避劑。

黃敬平提醒，八哥鳥長期聚集，已影響居民生活，必要時還須適度修剪樹木，改變八哥鳥棲息條件，搭配噴灑忌避劑、防鳥設施等作法，才能達到長期改善效果；他另要求環保局配合加強環境清潔作業，定期清除鳥糞，來降低威脅環境衛生的疑慮。

中豐路山頂段路面上有許多八哥鳥的鳥糞。（黃敬平提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法