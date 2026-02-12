離島宅配海鮮停止收貨 澎湖白金土魠大降價

澎湖白金土魠受宅配停運，價格跌落，成為撿便宜好時機。（記者劉禹慶攝）

離島澎湖仰賴海空運與台灣本島，但農曆年前因物流貨量過於龐大，業者為有效消化出貨量，宅配現已停止收貨，導致「白金」土魠售價大降，平均跌幅每公斤3成至5成不等；而「綠金」海菜也在農曆年前首採，市場零售價每台斤70元。

原本農曆年關愈近，「白金」土魠價格水漲船高，每公斤售價更攀新高。土魠魚每年農曆年前沿著洋流抵達澎湖海域覓食，是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，手釣價格更高，被稱為澎湖「白金」，除夕團圓更是澎湖人餐桌上的佳餚。

請繼續往下閱讀...

由於澎湖海鮮仰賴宅配，運送前往台灣本島各地，一旦停止運送只能澎湖「內銷」時，就出現價格崩盤，10公斤規格的土魠每公斤掉落至700元，5至7公斤規格則每公斤350元，讓澎湖民眾大撿便宜。有些漁船乾脆直接開往台灣銷售，大進滿團隊捕獲土魠1300尾，昨（11）日直接載往本島台南魚市場拍賣。

另外列入「綠金」的野生海菜，營養價值極高，盛產期為每年冬季至翌年春季。澎湖因東北季風環境優勢，非常適合野生海菜生長、產量豐富，且天氣越冷品質越好，加上澎湖海域乾淨、無污染，民眾能吃得安心又健康。野生海菜多生長於礁岩海岸的潮間帶間，每到盛產季節，沿岸常可見一片翠綠海菜與忙於採收的居民身影，「蹓海菜」成為傳統漁村休閒活動。海菜俗稱「青菜仔」，更有「綠金」美譽，農曆年前也展開首採作業。

澎湖綠金海菜，今年農曆年前展開首採作業。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法