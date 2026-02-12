展售弱勢手創品 台南晴天坊推春節市集

南市勞工局輔導的晴天創意築夢坊計畫（晴天坊），將於春節期間推出市集活動，行銷身心障礙者與弱勢勞工的手工藝品，今日也表揚「2025晴藝獎－手創藝品競賽」前三名得獎者。（記者王涵平攝）

南市勞工局輔導的晴天創意築夢坊計畫（晴天坊），將於春節期間推出市集活動，行銷身心障礙者與弱勢勞工的手工藝品，今日也表揚「2025晴藝獎－手創藝品競賽」前三名得獎者，包括金質獎吳貞慧《Owl古蹟公仔》，作品以象徵智慧與平安的貓頭鷹結合台南古蹟景點熱蘭遮城、孔廟、赤崁樓，展現濃厚的台南在地特色，收藏及送禮兩得宜。

勞工局長王鑫基表示，迎接農曆春節，晴天坊檔期馬不停蹄，2月16日（除夕）至2月22日（初六）在「總爺藝文中心」，2月17日（初一）至2月20（初四）在「柳營尖山埤渡假村」，以及2月18日（初二）至2月21日（初五）在「蕭壠文化園區」，年節應景商品如五行轉運中國結、馬造型皮革鑰匙圈、喜氣紅包袋、祈福神明公仔、皮雕編織吊飾等。

請繼續往下閱讀...

即日起至2月28日於晴天創意築夢坊臉書粉絲團活動貼文下留言「一起到OO據點，走春趣馬上好運增」，標註好友並分享此貼文，就有機會抽得好禮。年節攤位有「消費滿額贈禮」的活動，數量有限送完為止。

2025晴藝獎－手創藝品競賽銀質獎吳佳陽《馳遠千里·駿躍本壘》，以寓意力量與精準的馬連結棒球純粹、專注的精神，並將馬尾巧妙設計為捲尺﹔銅質獎吳林麗蘭《以蘭為行·以旅為詩》，高潔、堅韌與內斂的蘭花融入於旅行吊牌設計。

南市勞工局輔導的晴天創意築夢坊計畫（晴天坊），將於春節期間推出市集活動，行銷身心障礙者與弱勢勞工的手工藝品，今日也表揚「2025晴藝獎－手創藝品競賽」前三名得獎者。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法