國道初三、初四恐塞到深夜！ 春節匝道封閉管制一次看

交通部高速公路局表示，春節期間將針對部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道。（圖由高公局提供）

春節期間民眾返鄉、出遊車潮將大量湧現，交通部高速公路局預估，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，並針對部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道。

依據中央氣象署天氣預報，春節小年夜前溫暖舒適，除夕起東北季風增強，迎風面北部及宜蘭天氣較涼有局部短暫雨。另依據觀光署統計資料，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上，部分縣市如苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭則達6-8成。

請繼續往下閱讀...

高公局預估，將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點，建議民眾多加利用公共運輸往返。此次春節共有88條國道客運路線提供票價優惠，最低可享6折，既能節省荷包，也能縮短旅途時間，呼籲大家善加利用。

高公局表示，若要自行開車行駛國道，建議可多加利用高公局每日路況預報資訊，經過路況預報係高公局透過AI及大數據分析顯示，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲北返用路人儘量提早出發。

高公局指出，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道，其中初一至初三（2月17至19日）5-12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口以及國道5號石碇、坪林交流道南向入口；初三至初五（2月19至21日）10-18時國道1號仁德、虎尾交流道北向入口、王田交流道雙向入口，以及12-24時，國道1號埔鹽系統交流道北向入口、國道3號西濱交流道北向入口，將實施匝道封閉管制。

高公局建議，用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路或調整出發時間，以避開國道壅塞。高公局預祝大家春節假期快樂、行車平安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法