    首頁 > 生活

    明年全面禁用廚餘養豬 卓榮泰：近半養豬場已轉型

    2026/02/12 13:27 記者鍾麗華／台北報導
    農業部今（12）日於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」。（記者鍾麗華攝）

    農業部今（12）日於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」。（記者鍾麗華攝）

    明年起全面禁止廚餘養豬，農業部今（12）日於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」，行政院長卓榮泰表示，原有435場廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，占了48%的豬隻頭數，短期內已初步顯現績效。

    行政院長卓榮泰今天在院會表示，自去年10月21日於台中檢驗出首例非洲豬瘟案例，到11月6日清零解封，期間面臨非洲豬瘟疫情嚴峻挑戰。感謝從中央到地方防疫人員投入，以及養豬農友、農民團體及全國國人的合作，將損害控制在最小範圍，也共同守護這產值高達2千億元的養豬產業。

    卓揆指出，去年12月4日行政院院會確立「廚餘養豬轉型」的政策方向；農業部及環境部並於今年1月啓動廚餘養豬轉型計畫，而原有435場廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，占了48%的豬隻頭數，短期內已初步顯現績效。

    除養豬場輔導轉型外，卓揆也感謝各地方政府協同中央推動廚餘蒸煮設備即時監控系統（AIOT），以及清運載具的即時追蹤系統（GPS），並結合中央執行聯合稽查，共同落實廚餘養豬場蒸煮廚餘及廚餘流向查核。目前全國243家使用廚餘養豬戶全數已完成裝設AIOT，385台運輸車輛也已完成車機安裝及審驗通過。

    對於廚餘清運及去化部分，卓揆表示，估計每天仍有731噸廚餘需要加強去化量能，因此中央與地方更應攜手合作，朝向堆肥及能源化，或黑水虻等永續再利用方式推動，請農業部及環境部，與地方政府及相關業者研商，將廚餘共同蒸煮中心的構想或規畫轉型為Eco-feed等循環經濟飼料廠，廚餘去化的工作艱鉅。

