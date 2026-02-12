美豬輸入關稅擬減半 中華民國養豬協會：國產溫體豬美味有優勢

中華民國養豬協會指出國產豬肉新鮮美味且毫無腥味。（資料照）

我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方有望守住多項農產品防線，美豬輸入我國的關稅擬減半，中華民國養豬協會表示，進口豬肉腥臊味重，多做加工，國產豬味道甜美，鮮食仍有競爭力，但也建議農業部應從優鼓勵小型養豬場離牧以加強產業競爭力。

台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君今晚搭機赴美簽署ART，據了解，我國就美國農產品輸入部分堅守糧食安全，有望守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆等可望維持原狀，美國雞肉輸入我國關稅也不變，美國豬肉輸入我國關稅稅率則將從目前的12%降為6%。

日韓與美就農產品談判部分，日本對美開放所有農產品市場並零關稅輸入，韓國除稻米、牛肉外，皆開放美農產品0關稅輸入，台灣就農產品談判部分，將是亞洲最佳。

美豬輸入關稅擬從12%調整為6%，中華民國養豬協會理事長潘連周表示，只要是進口的豬肉，在生鮮這塊相比國產豬肉是完全沒有競爭力，因國外養豬多是沒有閹割，因此豬肉味道腥臊或者腥羶味極重，進口豬肉的部位多是腹脇肉、豬腳、腸頭、豬肚等，其中豬腳、腸頭、豬肚部分是因應國內需求不足而進口，至於腹脇肉多是進口後加工使用，如食品廠製作香腸時，會用進口肉調整肥瘦比例，加上加工品口味重，可掩蓋進口肉原本的腥羶味。

潘連周坦言，我國20多年前加入世界貿易組織（WTO）後，國外豬肉只要符合檢疫條件（該國無疫情）就可申請輸入，國產豬肉仍在生鮮市場有市占率，就是因國產豬肉質甜美，且是溫體供應，從牧場端到餐桌的里程極短，有新鮮優勢，隨ART簽訂後，若要保有競爭力，認為國產豬必須持續保有「生鮮」、「溫體」的優勢。

依農業部最新養豬頭數調查顯示，國內的養豬場共5495家，在養頭數達533萬頭，每場平均在養頭數為992頭，朝大型化與集中化趨勢發展，潘連周指出，國內合理的養豬頭數可適量調整到480萬頭，農業部應從優鼓勵老農或小型養豬場離牧，以加強整體產業競爭力，也可讓豬價更穩定，他表示會於3月4日和農業部的會議中提出意見。

因國人喜愛國產無腥臊味的溫體豬肉，目前國產豬肉市占率仍近9成，去年我國豬肉進口量達11萬7690噸，美豬去年進口量僅1731噸，佔總體進口豬肉量約1.4%。

