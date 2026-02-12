捷運土城樹林線推進 第一跨預鑄梁成功吊裝

捷運土城樹林線第一跨預鑄梁成功吊裝，代表進入「上部結構」施工期。（圖由新北捷運局提供）

新北市政府推動捷運土城樹林線CQ890標（樹林高架段）工程，今（12）日凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，市府捷運工程局長李政安坐鎮第一線，緊盯長達27公尺、重達146噸的預鑄梁精準定位，並慰勞現場通宵奮戰的施工人員，土城樹林線成功吊裝，象徵工程邁入「上部結構」施工期，持續朝2031年完工目標前進。

李政安說明，土城樹林線預鑄U型梁長約27公尺、重達146噸，從新莊預鑄梁廠出發，穿越市區街道，抵達樹林大安路工區，在起吊過程中，考驗工程團隊的默契，首跨預鑄梁精準定位、吊裝完成，代表土城樹林線開始進入「上部結構」施工期的新階段。

李政安指出，為了將交通影響降至最低，規劃夜間吊裝施作，施工團隊展開與時間賽跑的精密作戰，從晚間10點封路至隔天清晨6點，短短8個小時內，必須先完成風速量測、吊車檢查等嚴謹的前置作業後，再進行預鑄梁起吊作業，凌晨6點天快亮之前，就要讓道路恢復順暢，確保市民通勤不受影響。

他說，每日夜間最多可吊裝6支預鑄梁，每1支梁升空，都代表市民離便利的捷運生活又跨進一步，感謝周圍居民的包容與配合，讓工程能順利進行。

李政安表示，CQ890樹林段全長6.6公里，採全線高架設計，共8座車站，共有202支預鑄U型梁，路線行經為板橋區溪城路到樹林區中華路，行經八德街、大安路、中正路，通往桃園市龜山區萬壽路一段，最後銜接新莊區中正路，橫跨新北板橋、樹林、新莊3個行政區及桃園市龜山區，其中還要跨越台鐵軌道並穿越高鐵高架橋，增加工程挑戰性。

捷運局補充說明，捷運土城樹林線直線段採用預鑄U型梁工法外，轉彎段及長跨距區段依結構需求，分別採用場鑄梁或鋼構梁施工。目前樹林段基樁工程完成40%、墩柱完成25%，努力朝向2031年的目標完工，提供樹林區的民眾一條安全、便捷的通勤新選擇。

新北市捷運工程局長李政安（前）率隊祈求工程順利。（圖由新北捷運局提供）

新北市捷運工程局長李政安（右）慰勞捷運土城樹林線施工團隊的辛勞。（圖由新北捷運局提供）

