為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市春節路平 9區水利工程加快施工恢復通行

    2026/02/12 14:04 記者陳文嬋／高雄報導
    燕巢深水里福壽橋已先行恢復路平通行。（圖由市府提供）

    燕巢深水里福壽橋已先行恢復路平通行。（圖由市府提供）

    春節將至，高雄市迎接返鄉人車潮，水利局加快施工腳步，針對鳳山等9區水利工程鄰近重要路口，要求廠商優先完成道路鋪設，強化交通及工地安全，恢復路平通行環境，守護民眾用路安全。

    春節返鄉人車多，水利局針對前鎮區、鹽埕區、楠梓區、鼓山區、左營區、鳳山區、林園區、梓官區，以及新興區愛河河東路水利設施等重要路口，加強優先完成道路鋪設。

    水利局表示，將於春節前完成排水設施、道路鋪面並開放通行路段，包括前鎮區凱旋四路、楠梓區盛昌街及楠海路、鼓山區日昌路、鳳山區市場一巷、林園區忠孝東路81巷、梓官區大舍南路403巷等。

    此外，燕巢區深水里福壽橋因山陀兒颱風受損，預計今年3月完工，水利局為配合民眾春節祭祖需求，已於春節前完成道路AC鋪設，並開放橋梁供人車通行。

    水利局表示，春節前1週加強工地現場督導，以「用路人安全通行」為首要目標，凡可於過年前完成並恢復路面的工項，均要求廠商加速趕辦路面復原，恢復正常通行；如因施工需要保留臨時設施，採取完整圍設最小影響原則，並落實交通維持與工地安全防護措施，包括夜間警示及照明等措施，確保春節期間行車動線清楚、通行安全無虞，讓民眾安心過好年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播