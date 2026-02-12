高市春節路平 9區水利工程加快施工恢復通行

燕巢深水里福壽橋已先行恢復路平通行。（圖由市府提供）

春節將至，高雄市迎接返鄉人車潮，水利局加快施工腳步，針對鳳山等9區水利工程鄰近重要路口，要求廠商優先完成道路鋪設，強化交通及工地安全，恢復路平通行環境，守護民眾用路安全。

春節返鄉人車多，水利局針對前鎮區、鹽埕區、楠梓區、鼓山區、左營區、鳳山區、林園區、梓官區，以及新興區愛河河東路水利設施等重要路口，加強優先完成道路鋪設。

水利局表示，將於春節前完成排水設施、道路鋪面並開放通行路段，包括前鎮區凱旋四路、楠梓區盛昌街及楠海路、鼓山區日昌路、鳳山區市場一巷、林園區忠孝東路81巷、梓官區大舍南路403巷等。

此外，燕巢區深水里福壽橋因山陀兒颱風受損，預計今年3月完工，水利局為配合民眾春節祭祖需求，已於春節前完成道路AC鋪設，並開放橋梁供人車通行。

水利局表示，春節前1週加強工地現場督導，以「用路人安全通行」為首要目標，凡可於過年前完成並恢復路面的工項，均要求廠商加速趕辦路面復原，恢復正常通行；如因施工需要保留臨時設施，採取完整圍設最小影響原則，並落實交通維持與工地安全防護措施，包括夜間警示及照明等措施，確保春節期間行車動線清楚、通行安全無虞，讓民眾安心過好年。

