台南鹽水區小果番茄評鑑 甜度口感受肯定

鹽水區農會第五屆小果番茄品質評鑑競賽今日登場，29位種植鹽地番茄的農民參賽，王淑芳、李武郎、吳林明綢分獲冠軍、亞軍、季軍。鹽水區農會總幹事邱子軒表示，鹽水小番茄以甜度高、口感紮實著稱，深受市場肯定，未來將持續輔導農民協助提升品質。

6位產官學界專家擔任競賽評審，包括台南區農業改良場、農糧署南區分署、中華民國農會、台北農產運銷公司及新北市果菜運銷公司等，參加評鑑競賽的作物限露天或設施栽培之小果番茄（不含玉女番茄），競賽分為現場勘查取樣及決賽評鑑兩階段，除進行農藥殘留檢測外，也由專業評審團隊依平均單果重、果實大小整齊度、糖度、外觀及色澤、口感及風味等進行綜合評分。

邱子軒表示，南市番茄種植面積約418公頃，其中鹽水區種植面積達142公頃，占全市約34%，為南市重要番茄產區。2021年開始辦理小果番茄品質評鑑競賽，鼓勵農民持續精進栽培技術，也有助於提升消費者對鹽水番茄品質的信心。

