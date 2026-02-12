為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節將至垃圾爆量 台中驚見「菜刀」丟進廚餘險傷人

    2026/02/12 13:27 記者黃旭磊／台中報導
    文山廠廚餘固液分離設備，在廚餘渣內驚現「菜刀」差點傷人。（記者黃旭磊攝）

    文山廠廚餘固液分離設備，在廚餘渣內驚現「菜刀」差點傷人。（記者黃旭磊攝）

    下週二（17日）就是馬年大年初一，台中社區大樓約有4300棟，需由民間清運業者收運廚餘，送到焚化爐脫水分離去化，春節期間餐敘菜量大增，預計廚餘將爆量，台中市文山垃圾焚化廠呼籲，民眾千萬不要再把「菜刀」等金屬尖銳餐具丟進廚餘，避免分揀人員受傷。

    台中市每天由文山、烏日及后里焚化爐處理約75萬噸廚餘，主要送進文山廠廚餘固液分離設備，進行脫水去化處理，但廚餘脫水作業區人員竟在平台區，發現有「數把鋒利菜刀」混在殘羹及餿水內，差點割傷分揀人員，環保局官員也稱，餐具及硬骨頭易造成分離設備刀具受損。

    台中市文山垃圾焚化廠呼籲，民眾清倒廚餘應先分類，從「源頭減量」避免食物浪費，而馬年春節期間，除夕中午後將停收垃圾，大年初一（2月17日）及初三（19日）改採「定時定點收運」，大年初四（20日）起全面恢復正常清運，家戶可比照清潔隊週三、週日不收垃圾慣例，先將垃圾及廚餘暫時堆放，而由於過年期間廚餘量倍增，民眾需避免食物浪費，惜食才不會造成去化負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播