春節將至垃圾爆量 台中驚見「菜刀」丟進廚餘險傷人

文山廠廚餘固液分離設備，在廚餘渣內驚現「菜刀」差點傷人。（記者黃旭磊攝）

下週二（17日）就是馬年大年初一，台中社區大樓約有4300棟，需由民間清運業者收運廚餘，送到焚化爐脫水分離去化，春節期間餐敘菜量大增，預計廚餘將爆量，台中市文山垃圾焚化廠呼籲，民眾千萬不要再把「菜刀」等金屬尖銳餐具丟進廚餘，避免分揀人員受傷。

台中市每天由文山、烏日及后里焚化爐處理約75萬噸廚餘，主要送進文山廠廚餘固液分離設備，進行脫水去化處理，但廚餘脫水作業區人員竟在平台區，發現有「數把鋒利菜刀」混在殘羹及餿水內，差點割傷分揀人員，環保局官員也稱，餐具及硬骨頭易造成分離設備刀具受損。

台中市文山垃圾焚化廠呼籲，民眾清倒廚餘應先分類，從「源頭減量」避免食物浪費，而馬年春節期間，除夕中午後將停收垃圾，大年初一（2月17日）及初三（19日）改採「定時定點收運」，大年初四（20日）起全面恢復正常清運，家戶可比照清潔隊週三、週日不收垃圾慣例，先將垃圾及廚餘暫時堆放，而由於過年期間廚餘量倍增，民眾需避免食物浪費，惜食才不會造成去化負擔。

