過年少了儀式感？ 台東縣府：深夜11時後放炮最高罰3萬

放鞭炮迎新年是不少民眾重視的過年傳統，但台東縣府規定深夜11點過後禁放。（記者黃明堂攝）

農曆除夕守歲、在子時燃放爆竹迎接大年初一，是不少人接神祭祖與除舊布新傳統。不過，台東縣政府重申爆竹煙火管制規定，每日夜間11點至隔日上午7點全面禁放，這讓許多視「開春炮」為年度盛事的民眾感到相當兩難，感覺一堆管制少了儀式感，讓年味愈來淡薄，讓大年初一在寂靜中度過，實在很沒氣氛。

台東縣環保局指出，為避免民眾在深夜、凌晨施放爆竹煙火影響環境安寧，縣府已依據噪音管制法，公告「台東縣不得從事妨害他人生活環境安寧行為區域範圍及時段」，公告規定夜間11時至翌日上午7時不得施放爆竹煙火，除經消防局、警察局及環保局核准之節慶活動外，才可延長至凌晨1時；且醫療院所（診所除外）及學校上課期間周邊50公尺範圍內全天禁止施放，違反規定者可依噪音管制法裁處3000元至3萬元罰鍰。另外，施放後的炮屑、紙盒應自行清理交給清潔隊清運，如違規棄置者可依廢棄物清理法罰款1200元至6000元。

不少民眾從小就在鞭炮聲中迎接新年，從中感受熱鬧氣氛，在守歲進入新年時刻，放鞭炮迎除舊迎新，但依縣府炮禁，午夜鳴放炮竹來「搶頭香、迎新年」的行為已屬違規。愛好傳統的民眾認為，一年一度的習俗應更有彈性，午夜放炮象徵整年的紅火運勢，限制在11點後熄火，無疑是打破了長輩們堅持的儀式感。不過，也有不少人認為這種傳統過時且擾人，支持縣府管制。

縣政府表示，農曆春節是國人重要的傳統節日，象徵除舊迎接嶄新的一年，家人、親朋好友也都趁著春節好好歡聚敘舊，有些民眾會施放爆竹煙火慶祝，增添春節熱鬧氣氛，但深夜、凌晨時段施放，會妨害到他人生活的安寧、干擾睡眠，呼籲民眾共同遵守爆竹煙火施放限制時段，避免在深夜、凌晨施放，並於施放後隨即清理炮屑與紙盒，用更低碳環保、友善永續的方式歡慶春節。

