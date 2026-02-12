過年使用台語拜年！有機會抽中1萬元大紅包

用台語拜年可以抽大紅包！教育部推出「台灣台語輸入法」APP並舉辦「用台灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，2月14日起至3月3日（元宵節）止民眾只要下載「台灣台語輸入法」APP並完成指定體驗任務，就有機會將等同1萬元的商品禮券紅包帶回家。（資料照）

用台語拜年可以抽大紅包！教育部推出「台灣台語輸入法」APP並舉辦「用台灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，2月14日起至3月3日（元宵節）止民眾只要下載「台灣台語輸入法」APP並完成指定體驗任務，就有機會抽中等同1萬元的商品禮券，活動辦法請可至教育部全球資訊網首頁查詢。

當今社會幾乎人手一支智慧型手機且數位溝通已經融入生活日常，但不少民眾在使用台灣台語時，常面臨「會說卻不知如何書寫」的問題。教育部開發出支援iOS與Android雙平台的「台灣台語輸入法」APP，同時導入「語音辨識功能」，民眾不需要背誦複雜的拼音規則，只要對著手機「說」，「台灣台語輸入法」APP就能迅速將語音轉化為準確的台灣台語漢字。

適逢農曆春節將至，為進一步推廣台灣台語使用，教育部應景推出台灣台語拜年的抽獎活動，民眾要先下載APP；使用「語音輸入」或「台羅輸入」功能，傳送3句台灣台語吉祥話向親朋好友拜年，若非拜年吉祥話，則不具抽獎資格；再將畫面截圖或錄影，公開分享至個人臉書、Instagram或Threads，並標籤「#台灣台語輸入法」；最後還須打開APP，在「設定」→「意見回饋」中，回傳真實姓名、手機號碼、發文的平台和分享文的連結，即完成報名。

教育部指出，活動獎項包含商品禮券頭獎1萬元（1名）、二獎2000元（5名）、三獎1000元（10名）及參加獎200元（50名），得獎名單預計4月2日公布至教育部全球資訊網首頁。

教育部表示，過年期間，無論是想祝長輩「身體健康食百二。」（Sin-thé kiān-khong tsia̍h pah-jī.），還是祝福親朋好友新的一年「平安順序趁大錢」（Pîng-an sūn-sī thàn-tuā-tsînn.），都可多加利用「台灣台語輸入法」APP，讓拜年訊息充滿台灣特色。

