桃園市經發局抽查春節商品標示 不合格商品以春聯類佔多數

春節採買需求龐大，桃園市政府經濟發展局針對市售春節商品進行抽查，有近3成不符規定，主要缺失為未標示商品名稱、產地或製造（進口）商名稱、地址、電話等，以春聯類商品佔多數，提醒民眾購買前仔細看清楚標示內容，避免選購來路不明或標示不清的商品。

經發局官員表示，近期針對轄內大賣場、書店及一般商號執行春節商品標示稽查，稽查範圍涵蓋各式春節裝飾品、春聯及紅包袋等，總計抽查179件，結果逾7成商品符合規定，不合格商品主要缺失為未標示商品名稱、產地或製造（進口）商名稱、地址、電話等基本資訊，也有少數商品完全未標示，其中，春聯類商品的不合格率相對較高，呼籲消費者選購時多加注意。

官員說，針對標示不合格商品，將依商品標示法要求製造商限期改善，經複查仍未改正者，依法可對業者裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並要求商品強制下架，提醒業者應落實商品標示規定，避免販賣來路不明或標示不實之商品，以免觸法受罰。

桃園市政府經濟發展局人員針對市售春節商品進行抽查。（桃市經發局提供）

