長者家暴案件數增加！去年破2萬件 「晚輩對長輩」逾5成最多

衛福部提醒，農曆春節期間，許多家庭闔家歡樂，但也有人身陷家庭暴力中，建議民眾可以多留心注意身邊的親友，是否有異常表現或傷痕。（資料照）

高齡長者的日常生活有時需要仰賴他人照顧，但其中潛在的家庭暴力危機也不容忽視。衛福部保護服務司司長郭彩榕指出，2025年我國總計有2萬多件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（祖）父母暴力案件占57％，其次是夫妻或伴侶間暴力案件占26％，呼籲民眾過年期間可以多注意相關警訊。

郭彩榕說明，根據保護司「老人保護通報案件統計」，2023、2024年通報件次總計2萬5911件、2萬8038件，2025年詳細數據還在統計中，但目前概估約2萬6684件，較前一年增加約2000件左右。

請繼續往下閱讀...

此外，郭彩榕表示，老人保護通報案件的兩造關係以「晚輩對長輩」為多，樣態包括肢體暴力、精神暴力、跟蹤騷擾、經濟暴力、性暴力、疏忽、遺棄、無人撫養等，其中又以精神暴力5882件最多。

郭彩榕說，台灣已經邁入超高齡化社會，隨著65%以上人口增加，相關保護通報案件數也逐年增加，但從案件年齡比例分佈上來看，並沒有太明顯的變化。

衛福部提醒，農曆春節期間，許多家庭闔家歡樂，但也有人身陷家庭暴力中，如果民眾與家人間發生暴力衝突，或發現身旁親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可以撥打113求助或諮詢，一個小動作，可能即時挽救一條生命，需要每一個人的力量、守望相助。

另衛福部強調，113保護專線在春節期間持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法