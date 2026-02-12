春節廚餘爆量 逢甲大學發表「熟廚餘」解油脂發電、9個月商轉

逢甲大學發表新型熟廚餘能源化整合技術，預計在9個月內商轉。（記者黃旭磊攝）

下週二（17日）就是馬年大年初一，春節期間餐飲宴會大增，台中初一至初三暫停清運廚餘預期爆量，逢甲大學發表熟廚餘分解油脂發電技術，以高溫霧化水解系統分解熟廚餘含油、鹽成分，最終用氣化技術產出綠電及生物炭，逢甲大學副校長唐國豪強調，預估9個月內完成試車商轉，為廚餘循環經濟提供解決方案。

逢甲大學、日釺開發今天（12日）進行新型熟廚餘能源化整合技術產學合簽約儀式，逢甲大學副校長唐國豪與逢甲大學綠色產品研究中心特聘教授朱正永等人簽約，將在9個月內，在台中外埔等地完成新型熟廚餘能源化機具，試車並進入商轉階段，團隊強調，「高溫霧化水解系統」破解熟廚餘含油、鹽前處理複雜程序是技術突破亮點。

團隊代表、朱正永教授強調，台中去年遭逢豬瘟後一系列「廚餘大戰」，目前多數廚餘能源化設施，主要以生廚餘厭氧醱酵發電為核心，對於熟廚餘因其含油、含鹽、成分複雜，若直接進入厭氧系統，必須額外進行漿化、去油、去鹽等多道前處理程序，且往往需加蓋沼氣消化槽體，不僅工程期長、投資成本高，也增加後續操作與管理風險，成為台中等地方政府長期難以克服關鍵瓶頸。

團隊指出，新型熟廚餘能源化整合技術，導入高溫霧化水解系統作為熟廚餘前處理技術，可有效分解油脂與複雜有機物，在液態水解物方面，進入逢甲大學IGPM厭氧醱酵系統進行氫烷沼氣發電，無需額外新建大型消化槽體，至於固態水解物方面，則導入興大OTWG 氣化發電系統進行熱化學轉換技術。

