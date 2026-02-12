桃園市中原文創園區舞獅體驗系列活動 大年初三起邀民眾感受年節氣氛

「全方位職場療癒班」IP插畫展，由插畫家以幽默筆觸策劃職場進修課程。（記者周敏鴻攝）

桃園市中壢區中原文創園區2月19至22日（農曆大年初三到初六），將舉辦「Horse來了！鬥陣走春趣！」系列活動，除了人氣樂團演出，還安排舞獅體驗、新春健走、燈籠彩繪等多元內容，邀民眾前來感受歡樂的年節氣氛。

桃園市文化基金會表示，活動主軸「Horse來了！」是取其諧音「好事」來了，象徵事事順心的吉祥意涵；期間推出多項互動體驗，例如「獅獅順利・新年舞獅體驗」將安排老師指導舞獅基本功，「馬上過關・新春健走活動」在園區健走路線，完成指定任務就能兌換繪馬祈福，「Horse籠來・燈籠彩繪」邀民眾彩繪專屬好運燈籠。

活動還規劃由T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊、天選The CHOSENs、魂燃天乘、Quint、賴郁夫等團隊與藝人輪番演出，精彩可期，民眾拍照並上傳照片就有機會參與線上抽獎。

中原文創園區同時間開放參觀的展覽，包括「全方位職場療癒班」IP插畫展，由6位插畫家以幽默筆觸策劃職場進修課程，「兵兵有理」特展以軍隊生活、新兵訓練為背景，邀民眾尋找時代變遷的共同記憶，另有中原文創613市集、多肉市集展售會，陪伴民眾開心過年，相關資訊可洽中原文創園區粉絲專頁。

