美豬關稅降衝擊大？ 美豬開放4年數據：國產豬穩守9成市佔

雲林是全國養豬大縣，縣長張麗善憂心美豬進口關稅減半或偏低將衝擊台灣養豬產業。（資料照）

我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，美豬進口稅率可能調降，引發豬農憂心。不過，產業分析指出，台灣豬肉市場擁有極強的「在地特性」，尤其是國人對「溫體豬肉」的消費習慣，已成為國產豬對抗低價進口肉品的天然屏障；2021年美豬開放以來，國產豬肉市場仍穩坐9成，價格更屢創新高，「市場現實」也讓政治操作的恐慌論不攻自破。

產業界分析，「溫體與冷凍之分，就是無可替代的口感門檻」，貿易數據顯示，美國及其他國家進口豬肉主要以冷凍（Frozen）形式進入台灣，鎖定加工肉品與大型團膳市場。然而，台灣高達7至8成的生鮮豬肉需求仍來自傳統市場的「溫體豬」。

畜產業者指出，關鍵在風味與新鮮度，我國國人習慣清晨現宰、當日配送的溫體肉，其保水性與鮮甜度在消費者心中具有不可替代性，這是經過長途海運、多次冷凍解凍的進口肉品無法企及。其次是精準分切的需求，業者說，傳統市場攤位能根據國人烹飪習慣（如：特定部位的排骨、滷肉用的五花肉）提供即時精準分切，這種服務模式與進口冷凍分裝品完全脫鉤。

回顧2021年美豬開放以來，國產豬市佔率持續穩健，市佔率仍穩守9成左右。農政單位指出，美豬即便具備價格優勢，但因無法滿足「溫體生鮮」這一關鍵需求，其市場空間始終侷限於加工體系，與國人的餐桌生活存在明顯區隔。而政治人物的口水和意圖，終究在現實的市場數據下不攻自破。

畜產業者表示，完善的產地標示與消費選擇權才是市場競爭的關鍵，市場機制已建立明確的「產地標示制度」，尤其在傳統市場，攤商與消費者的信任關係極其深厚，國人偏好溫體豬，不僅是為了口感，更是基於對「現宰」新鮮度的直觀信任。

業者表示，在政府落實「豬肉儀表板」與邊境查驗下，進口肉品與國產肉品各司其職，前者支撐加工製造，後者供應日常鮮食。他認為，持續的強化競爭優勢，包括持續協助產業進行冷鏈升級與現代化改造，才是現在國產畜產業者的真實期待，政治性的恐慌操作，無助產業競爭力提升，反而打擊消費者對整體豬肉市場的信心。

