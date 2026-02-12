剪春聯秒變面具！蕭美琴童心爆發 家扶孩子笑開懷

副總統蕭美琴跟家扶孩子一起剪紙迎春，俏皮地把剪紙戴在臉上。（記者廖耀東攝）

農曆年前，副總統蕭美琴今天到台中家扶基金會見證家扶兒少透過賴清德總統推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，成就夢想，欣賞孩子才藝表演，並一起剪紙迎春，率先剪好馬年春聯，童心大發拿來當面具，逗得台下孩子笑呵呵，她鼓勵弱勢兒少勇敢追夢、累積自信與希望，圓夢計畫2年已有1400名青年申請到，看到台灣下一個世代青年，面對世界的氣魄，將在國際舞臺上發光發熱。

蕭美琴今天代表賴總統與家扶兒少提前過年，並聆聽4名圓夢青年到跨海見習法律、舞蹈、廚藝及公共參與，她致詞分享賴總統小時候的夢想除了想當醫生，也想出國認識世界，家中資源有限，一直到念研究所才出國，因此希望能夠讓更年輕的孩子能更早就去接觸世界。

蕭美琴說，青年出國與國外青年交流的時候，從不同視角看事情，彼此激勵，她看到青年分享海外圓夢經驗的自信心，未來能代表台灣有面對世界的氣魄，期待台灣青年站在國際舞臺上發光發熱。

蕭美琴也說，文化幣政策已開放13到22歲的少年、青年友能使用1200點的文化幣，接觸文化活動，運動部也在籌備500點運動幣推動；她也感謝即將邁入76年的家扶基金會是政府最好的夥伴，國家社會安全網力量，不只支持弱勢兒少經濟跟物資，也發掘年輕朋友潛能，讓他們的夢想被看到、被聽到、被注意到，甚至完成夢想。

今天有來自宜蘭家扶、目前就讀政治大學法律系的陳廷，申請進入澳洲國際大學教育團隊見習；南高雄家扶的吳宥臻熱愛舞蹈，透過計畫赴韓國接受訓練及徵選；新北市家扶的陳依岑到日本挑戰全日文，學習廚藝，以及南高雄家扶的周庭妤到日本見習公共政策的運作。

家扶孩子也表演舞獅、非洲鼓、吉他，都讓蕭美琴深受感動，也一一致贈年禮鼓勵。

副總統蕭美琴今（12日）上午到台中市家扶，跟21位家扶孩子一起剪紙迎春、看才藝成果，正式揭開「家扶才藝20」系列行動序幕。（記者廖耀東攝）

家扶兒少表演非洲鼓。（記者蔡淑媛攝）

南高雄家扶的吳宥臻熱愛舞蹈，透過計畫赴韓國接受訓練及徵選。（記者蔡淑媛攝）

政治大學法律系的陳廷，申請進入澳洲國際大學教育團隊見習。（記者蔡淑媛攝）

