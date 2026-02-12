體檢不合格、無照、未酒測 鐵道局4年開罰台鐵870萬、高鐵120萬

交通部鐵道局依法針對鐵路機構定期與不定期檢查，2022年起加強執法，4年來對台鐵共裁罰15件、共裁罰870萬元；示意圖。（資料照，記者吳亮儀攝）

交通部鐵道局依法針對鐵路機構定期與不定期檢查，2022年起加強執法，4年來對台鐵共裁罰15件、共870萬元，對高鐵則裁罰3件、合計120萬元。

台鐵鐵道系統包括鐵路法規定的鐵路系統及大眾捷運法規定的捷運（含輕軌），其中捷運系統主要由地方政府監督，鐵路系統則由交通部為主管機關，並由鐵道局監督管理。

交通部鐵道局依法針對鐵路機構定期與不定期檢查，對台鐵實施144次檢查，包含定期檢查4件、不定期檢查30件、例行性檢查110件；對高鐵實施18次檢查，包含定期檢查4件、不定期9件、例行性檢查5件。鐵道局營運監理組組長徐榮崇表示，其中台鐵共裁罰15件、870萬元，高鐵則裁罰3件、120萬元。

徐榮崇表示，從2022年起，已執行較嚴格的執法，近年違規案件數已逐步下降，開罰案件數已逐漸「收斂」。

徐榮崇指出，台鐵過去違規案件多集中在人員管理與安全檢查疏漏，包括派任體格檢查不合格或未具駕照人員擔任行車工作、未落實勤前酒精檢測等。其中，2023年間曾裁罰一件台鐵派任體格檢查不合格且無駕照者駕駛維修工程車、派任體格檢查不合格者或未經技能檢定者擔任行車人員，共開罰120萬，也是近幾年開罰金額最高的一件。

徐榮崇分析，高鐵部分，近幾年則是主要為發現高鐵聘用外籍員工，卻沒有與交通部申請核准件，以及未對車務部列車長實施勤前酒精濃度檢測等，而遭裁罰。

徐榮崇表示，鐵道局目前針對台鐵與高鐵會執行每年1次定期檢查；春節、中秋等重要疏運期間，則會加強不定期檢查，如行車安全設備、剎車與傳動系統等與行車安全有關的檢查。

徐榮崇強調，檢查目的是要求業者限期改善缺失，若涉及違法行為，才會依法裁處，未來將加強稽查與執法，確保行車安全。

