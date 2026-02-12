桃園捷運青線年前提報交通部審議 桃市府：爭取行政院儘速核定

捷運青線採輕軌系統型式，路線全長約15.76公里，路線起自桃園小巨蛋，終點設於亞洲矽谷創新研發中心。（桃園市捷工局提供）

桃園都會區大眾捷運系統桃園青線（桃園－青埔）可行性研究案，桃園市政府已於今（12）日報請交通部審議，市府捷運工程局表示，期盼中央能儘速完成審查及核定程序，加速青線建設進程，持續完善桃園軌道路網。

捷工局長劉慶豐表示，青線是桃園市第2階段捷運路網優先推動發展計畫，因應桃園都會核心區與青埔高鐵特定區間日益蓬勃的社經發展，以及通勤、產業與觀光等多元交通需求而規劃，根據可行性研究成果的分析，青線在運量預測、財務評估及整體經濟效益方面都極具可行性，確有推動的公益性與必要性，對健全桃園都會區交通路網具關鍵意義。

請繼續往下閱讀...

劉慶豐說，青線採輕軌系統型式，路線全長約15.76公里，規劃設置高架車站12座及平面車站3座，總建設經費預估約753.78億元，路線起自桃園小巨蛋，行經桃園與蘆竹都市計畫區，串聯至青埔高鐵特定區，終點設於亞洲矽谷創新研發中心，形成連結市中心、產業園區與高鐵樞紐的重要交通廊帶，沿線可銜接轉乘綠線、棕線、橘線、銀線、高鐵及桃園機場捷運，大幅提升公共運輸便利性與路網完整性。

劉表示，青線定位為機捷與綠線之間的橫向捷運骨幹，可強化青埔高鐵特定區與蘆竹及桃園市中心間的聯繫，更可有效分擔機場捷運尖峰載運壓力，改善通勤動線，提升桃園整體公共運輸使用率，帶動沿線產業與生活機能發展，促進區域均衡成長。

桃市府後續將配合交通部審查意見辦理報告修正及補充作業，並爭取行政院儘速核定可行性研究，待核定後趕辦後續綜合規劃及工程施工作業，期待能早日通車打造更便捷的桃園軌道運輸系統。

