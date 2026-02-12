為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園捷運青線年前提報交通部審議 桃市府：爭取行政院儘速核定

    2026/02/12 13:04 記者鄭淑婷／桃園報導
    捷運青線採輕軌系統型式，路線全長約15.76公里，路線起自桃園小巨蛋，終點設於亞洲矽谷創新研發中心。（桃園市捷工局提供）

    捷運青線採輕軌系統型式，路線全長約15.76公里，路線起自桃園小巨蛋，終點設於亞洲矽谷創新研發中心。（桃園市捷工局提供）

    桃園都會區大眾捷運系統桃園青線（桃園－青埔）可行性研究案，桃園市政府已於今（12）日報請交通部審議，市府捷運工程局表示，期盼中央能儘速完成審查及核定程序，加速青線建設進程，持續完善桃園軌道路網。

    捷工局長劉慶豐表示，青線是桃園市第2階段捷運路網優先推動發展計畫，因應桃園都會核心區與青埔高鐵特定區間日益蓬勃的社經發展，以及通勤、產業與觀光等多元交通需求而規劃，根據可行性研究成果的分析，青線在運量預測、財務評估及整體經濟效益方面都極具可行性，確有推動的公益性與必要性，對健全桃園都會區交通路網具關鍵意義。

    劉慶豐說，青線採輕軌系統型式，路線全長約15.76公里，規劃設置高架車站12座及平面車站3座，總建設經費預估約753.78億元，路線起自桃園小巨蛋，行經桃園與蘆竹都市計畫區，串聯至青埔高鐵特定區，終點設於亞洲矽谷創新研發中心，形成連結市中心、產業園區與高鐵樞紐的重要交通廊帶，沿線可銜接轉乘綠線、棕線、橘線、銀線、高鐵及桃園機場捷運，大幅提升公共運輸便利性與路網完整性。

    劉表示，青線定位為機捷與綠線之間的橫向捷運骨幹，可強化青埔高鐵特定區與蘆竹及桃園市中心間的聯繫，更可有效分擔機場捷運尖峰載運壓力，改善通勤動線，提升桃園整體公共運輸使用率，帶動沿線產業與生活機能發展，促進區域均衡成長。

    桃市府後續將配合交通部審查意見辦理報告修正及補充作業，並爭取行政院儘速核定可行性研究，待核定後趕辦後續綜合規劃及工程施工作業，期待能早日通車打造更便捷的桃園軌道運輸系統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播