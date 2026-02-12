司法、原住民特考刪身高規定 考試院會審議通過

考試院院會今日通過刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自今年考試開始適用。（資料照）

考試院院會今日通過公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三及公務人員特種考試原住民族考試規則第6條附表十修正草案，刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自今年考試開始適用。

115年司法人員特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至10日舉行考試；原住民族特考預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試，

考試院說明，用人機關司法院及法務部審酌社會環境變遷，法警、矯正人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高非執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足，於是建議刪除司法人員及原住民族特考相關類科之身高限制。

考試院指出，基於憲法保障人民應考試服公職權及平等權之意旨，考量身高並非執行職務之必要關鍵，繼警察、一般警察、海巡、移民及調查特考後，此次修正司法人員與原住民族特考2項考試規則，刪除監獄官、法警及監所管理員等3類科身高限制，以順應時代變遷及吸引優秀人才投身相關工作。

