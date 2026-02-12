為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    司法、原住民特考刪身高規定 考試院會審議通過

    2026/02/12 12:31 記者楊綿傑／台北報導
    考試院院會今日通過刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自今年考試開始適用。（資料照）

    考試院院會今日通過刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自今年考試開始適用。（資料照）

    考試院院會今日通過公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三及公務人員特種考試原住民族考試規則第6條附表十修正草案，刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自今年考試開始適用。

    115年司法人員特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至10日舉行考試；原住民族特考預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試，

    考試院說明，用人機關司法院及法務部審酌社會環境變遷，法警、矯正人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高非執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足，於是建議刪除司法人員及原住民族特考相關類科之身高限制。

    考試院指出，基於憲法保障人民應考試服公職權及平等權之意旨，考量身高並非執行職務之必要關鍵，繼警察、一般警察、海巡、移民及調查特考後，此次修正司法人員與原住民族特考2項考試規則，刪除監獄官、法警及監所管理員等3類科身高限制，以順應時代變遷及吸引優秀人才投身相關工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播