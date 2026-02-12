檢驗量能成非洲豬瘟防疫關鍵！ 全國單日篩檢數最高可達1萬件

獸醫所透過即時定量核酸檢測儀進行疑似非洲豬瘟檢體檢驗，有效縮短檢驗時間。（獸醫所提供）

我國去年首度在台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，在中央採取迅速措施下，疫情僅限單一案場，更在短時間內迅速檢驗關聯場與化製廠豬隻，其中關鍵就在農業部獸醫所整合國內學研機構實驗室資源，讓整體檢驗量能可達到2千件，甚至若採5混1模式檢測，量能還可擴增到1萬件。

非洲豬瘟為豬隻重大傳染病，並且並無有效治療方式與疫苗，豬隻若染疫只能全場撲殺，獸醫所指出，能否圍堵與防治非洲豬瘟的關鍵之一就在檢驗量能，隨中國在2018年爆發嚴重非洲豬瘟疫情，該所於2019年即著手建立非洲豬瘟初篩實驗室，由該所與具備分子診斷能力的學研實驗室建立合作網絡，納入台大、中興大學、嘉大、屏科大學等4所獸醫學院，以及農業科技研究院與成大附設醫院，共計6個初篩實驗室，這也是人醫的實驗室與獸醫首度攜手合作。

獸醫所表示，隨該所也擴充其他既有支援實驗室，整體檢測量能可提升至單日2千件，若採5混1方式進行檢測，最高可擴增檢測樣本數至單日1萬件，可有效分流檢體、縮短檢測時程，並提升整體防疫應變彈性。

獸醫所表示，學研實驗室網絡的鏈結，是建立在統一檢測流程與品質管理的基礎下進行，參與實驗室均採用符合世界動物衛生組織（WOAH）規範的核酸檢測技術，並遵循TAF （ISO/IEC 17025） 品質規範，相關檢測結果亦即時回傳到防疫與檢疫體系，作為疫情監測與風險評估的重要依據。

獸醫所指出，為確保所有參與的初篩實驗室檢測結果之正確性與即時性，每年都會辦理非洲豬瘟核酸檢測能力比對與壓力測試，各初篩實驗室均通過測試；獸醫所亦定期參與澳洲疾病防備中心舉辦的診斷實驗室能力比對試驗，並通過非洲豬瘟核酸檢測項目，確保檢驗品質與世界同步。

