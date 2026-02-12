超級瑪利歐降臨台灣燈會！10公尺主燈亮相 無敵星廊道迎賓

主燈以高達10公尺的瑪利歐造型亮相。（嘉義縣政府提供）

交通部觀光署與嘉義縣政府舉辦今年台灣燈會，與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作打造「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」燈區，以「超級瑪利歐」系列角色與經典元素為整體設計主題，縣府今天公布燈區特色，如10公尺的瑪利歐主燈，還有以跳躍的「無敵星」作為串聯大小燈區的視覺主軸，搭配星星元素與燈光配置，讓參觀動線在燈區中自然延伸與展開。

縣府表示，「無敵星迎賓之路」為燈會動線起點，以無敵星與弧形燈光結構作為設計概念，搭配星星燈飾點綴，入口處的大型無敵星點出「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題，為親子燈區後的首個拍照亮點。

「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」為本次星燦嘉年華的主燈，以高達10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計，成為燈區中最醒目的焦點，燈區開放時間平日下午2點開始、週五及假日（含開燈日）早上10點開始，白天呈現明亮的拍照場景，夜晚配合星星造型燈飾與地面光影效果，讓民眾能從不同角度欣賞主燈的細節與樣貌。

燈區規劃多處角色主題拍照點，包括耀西拍照點、碧姬公主星星拍照點及超級瑪利歐銀河拍照點，耀西拍照點可以看到耀西以不同顏色與姿態亮相，營造活潑繽紛的拍照空間；碧姬公主星星拍照點透過閃耀的燈光效果與無敵星的拱形燈飾，呈現出明亮且夢幻的氛圍；超級瑪利歐銀河拍照點以宇宙與圓環燈光結構為背景延伸，帶出銀河冒險的魅力。

各燈區展示現場還有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，規劃親子體驗區與一般體驗區兩種空間，親子體驗區讓親子族群能在較為舒適、友善的空間中輕鬆享受遊戲時光；一般體驗區則提供多元的遊戲內容選擇，讓不同年齡層都能依照自身喜好進行遊戲體驗。

在Nintendo授權商品販售區能找到多款燈會限定紀念商品及扭蛋機，作為燈區體驗的延伸，燈會期間於每週五、週六及週日，現場也將安排角色見面會，邀請民眾前來合影留念。

入口處的大型無敵星點出「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題。（嘉義縣政府提供）

超級瑪利歐銀河將是熱門拍照點。（嘉義縣政府提供）

特別的無敵星拱。（嘉義縣政府提供）

