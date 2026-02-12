9成失智長輩留機構過年 聖若瑟打造「像在家」陪伴

聖若瑟失智老人養護中心有9成長輩在春節過年留院，機構也提供認知功能訓練，點燃失智者大腦的活力。（圖由天主教失智老人基金會提供）

農曆春節將至，團圓卻成失智家庭的沉重時刻，親屬經常考慮「要不要把失智長輩接回家」困境，不僅擔心照顧負荷，更擔心意外情況；聖若瑟失智老人養護中心統計，約9成失智長輩選擇留在機構過年，但並非家屬不願照顧，而是長輩恐因轉變引發焦慮、混亂等，但為求年味，仍在機構打造出「像在家」的陪伴。

天主教失智老人基金會附設聖若瑟失智老人養護中心，中心處長王寶英指出，今年過年期間，約有9成失智長輩選擇留在機構過年，但並非家屬不願意照顧，而是對多數失智長輩而言，環境轉換、作息改變與人來人往，反而可能引發焦慮、混亂，甚至危及安全：「過年連假，對主要照顧者來說，往往不是休息，而是壓力更大的時候」，好的失智照顧，有時不是勉強完成一場團圓，而是幫長輩守住穩定與安心。

王寶英表示，為讓機構裡長輩感受「像在家過年」，過年前便規劃一系列活動，包括年貨大街、除夕圍爐、卡拉OK、舞龍舞獅、回娘家情境互動，以及童玩與遊戲體驗，如鏟錢遊戲、打彈珠、骰子十八仔等，讓活動結合長輩生命經驗與懷舊記憶，透過熟悉的年節元素，助其進行現實導向，感受到被陪伴、被記得，而不是被遺留在節日之外。

有長輩在套圈圈時，想起年輕時帶孩子逛夜市的情景；也有人拿到紅包時，笑著分享過去子女拜年的畫面。王寶英認為，這些被喚起的記憶與笑容，不僅是活動的成果，更是失智照顧中難能可貴的情感回應與陪伴時刻。而機構工作人員也犧牲團圓、互調班表，確保長輩的安全跟情緒穩定。

聖若瑟也提供彈性替代方案，照顧失智家庭的親屬感受，如可在過年期間到機構陪伴、短暫外出用餐，或提供新衣服更換與拍照，讓家屬即使不再長輩身邊，也能參與過年時刻。某科技業的經理便分享，母親入住聖若瑟，曾帶其短暫返家過年，但家中擁擠，只要母親一站起來，他就緊張得不敢移開視線，深怕跌倒受傷。「那次我才明白，團圓不是硬撐出來的，而是要有安全的環境與專業支持。」感謝聖若瑟不只是照顧機構，更是支撐家屬走過失智長路的重要依靠。

聖若瑟失智老人養護中心舉辦年貨大街「撈錢比賽」，讓留院的失智長者玩得非常開心。（圖由天主教失智老人基金會提供）

東湖聖若瑟日照中心舉辦歲末圍爐活動，讓長輩也能共享團圓溫馨時光。（圖由天主教失智老人基金會提供）

