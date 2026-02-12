為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節台南親子新玩法！ 跟「菜奇鴨」玩遍25座特色遊戲場

    2026/02/12 12:33 記者洪瑞琴／台南報導
    精忠公園是南台灣首座以軍事元素為設計靈感的特色遊戲場。（記者洪瑞琴攝）

    精忠公園是南台灣首座以軍事元素為設計靈感的特色遊戲場。（記者洪瑞琴攝）

    過年不抓「寶可夢」，來抓「菜奇鴨」！迎接農曆春節連假，南市再度推出公園尋寶活動，從2月14日至2月22日，精選全市25座特色遊戲場，邀請全國大小朋友來台南「放電」兼探險。

    台南不只古蹟多、食物讚，近年更打造共融、創意滿分的親子遊戲場，成為假日首選。「尋找遊戲場蹤跡」活動把這些散落各區的遊戲場串聯起來，結合數位集章互動，讓孩子玩樂中認識城市美學與在地文化。

    入選的25座遊戲場風格各異，有復古船艦、歷史意象，也有未來感攀爬網架，每一座都像小小探險基地，非常適合安排一日輕旅行。

    玩法簡單又好玩，只要下載《旅行台南APP》，進入「熱門」選單中的活動專區，就能開啟尋寶地圖。走到指定遊戲場範圍內，APP會跳出「可捕捉」提示，掃描現場QR Code即可集得1枚金幣。每座遊戲場限集1次，滿5枚金幣就能兌換抽獎序號1次，集滿25枚金幣可兌換5組序號，大幅提升中獎機率。

    獎品就是目前炙手可熱的超萌「菜奇鴨」公仔，共200隻，模樣可愛討喜，勢必將掀起親子家庭的收集熱潮。

    南市工務局表示詳細活動辦法、遊戲場名單及抽獎規則，可上「台南旅遊網」查詢，或追蹤「臺南市政府工務局」臉書粉絲專頁。春節假期，不妨帶孩子來台南特色公園探險，和「菜奇鴨」一起玩出新春好心情！

    健康綠洲公園以鮮明的「大船來了」為核心主題特色遊戲場。（記者洪瑞琴攝）

    健康綠洲公園以鮮明的「大船來了」為核心主題特色遊戲場。（記者洪瑞琴攝）

    南市春節限定公園尋寶活動，精選全市25座特色遊戲場。（圖由南市工務局提供）

    南市春節限定公園尋寶活動，精選全市25座特色遊戲場。（圖由南市工務局提供）

