臭豆腐名店害崩潰！住戶聞臭焦慮狂拔頭髮 環保局重罰58.5萬

花蓮知名臭豆腐名店「橋頭玉里臭豆腐」前往台北展店，但是周邊住戶不滿抗議，味道臭到讓民眾十分焦慮「拔頭髮」，控訴每天活在臭味裡，讓他焦慮到快把頭髮拔光。對此，北市環保局回應，去年有對店家做異味汙染物採樣，檢測結果超標，開罰58.5萬元罰鍰，後續定期加強稽查，業者將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成。

有民眾在Threads 社群平台發文控訴，「中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，連環保局也拿他無奈何，打電話給承辦人員說的似乎很有誠意，但是仍是敷衍，每天處在臭味中焦慮都把頭髮拔光了」，民眾身心極度焦慮，狂拔自己的頭髮，照片明顯可見到頭頂已經禿一大片，還看身心科服藥求助。

民眾向環保局投訴，稽查大隊回覆表示，店家位於中山區北安路839號，在1月29日上午派員前往稽查，於民眾住所略有些許異味，稽查人員要求業者加強空汙防制措施，又於同日下午再次派員至現場稽查，經溝通後業者將變更排放口位置。

環保局回應，12月21日店家開幕以來，陸續接獲民眾陳情反映異味問題，環保稽查大隊進行多次稽查及改善，2025年2月9日進行「異味污染物官能測定法」採樣，依據違反空氣污染防制法第20條規定，處以58.5萬元罰緩並限期改善，2025年4月20日複查，未超過管制標準。

環保局表示，經查該店家已設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，2025年下半年零星陳情，還有2026年初前往民眾住所會同稽查，地址周界外巡視仍有些許異味，稽查人員要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣污染防制設備保養頻率。

環保局也說明，業者表示將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，以減少異味產生。後續定期加強稽查，或致電陳情人了解改善狀況，必要時，會同陳情人至生活起居地點稽查，不排除再次啟動執行異味官能測定，違者告發，以維護環境空氣品質。

