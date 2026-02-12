台南新住民手縫馬年福袋 分享新年好運習俗

移民署南區事務大隊台南市第二服務站舉辦「幸福馬上到-文化共融講座暨手作工坊」，資深講師劉娟分享，新住民夫妻並縫製馬形福袋鑰匙圈。（圖由移民署台南第2服務站提供）

農曆年節即將到來，移民署南區事務大隊台南市第二服務站舉辦「幸福馬上到-文化共融講座暨手作工坊」，邀請來自中國江蘇的資深講師劉娟，分享家庭成員因成長背景各異而激盪出的日常火花，並帶領參與的新住民夫妻穿針引線，縫製「金馬報喜」的馬形福袋鑰匙圈，越南、泰國、菲律賓籍新住民也分享各國在新年添好運的習俗。

劉娟在講座中，分享初到台灣時，因兩地用語與飲食習慣有別，曾鬧出不少「驚喜交加」的趣事，全靠相處智慧逐一化解，引發許多學員共鳴，紛紛分享家鄉的習俗，例如越南春節必吃方形粽或圓筒粽，釋迦更是祈福時首選的供品；菲律賓的新年為國曆1月1日，跨年夜家中餐桌會準備多種象徵團圓、圓滿的圓形水果，如葡萄、橘子與西瓜等，意喻財富與好運圓滿滾滾而來，也有不少人會穿上圓點圖案的服飾，祈求新的一年豐收順遂，跨年時刻還會敲打鍋碗或燃放煙火，寓意驅趕厄運，祈求來年平安幸福。

請繼續往下閱讀...

泰籍新住民表示，泰國新年為4月中旬的潑水節，對泰國人而言，水不僅是消暑解熱的媒介，更象徵「淨化」與「重生」，透過互相潑水的祝福儀式，洗掉過去一年的不順，迎向嶄新的開始，祝福親友平安。

劉娟指出，新住民夫妻在合力縫製皮革材質的金馬報喜福袋鑰匙圈過程中，需不斷穿引蠟線、溝通合作，才能縫得整齊美觀，就像日常生活中，唯有尊重與包容，關係才能穩固長久。

移民署台南市第二服務站主任賴淑怡提醒，春節假期即將展開，切勿攜帶或郵寄肉類產品入境，以免違法挨罰，也要慎防電信詐騙，平安快樂迎接新的一年。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站於年前舉辦「幸福馬上到-文化共融講座暨手作工坊」。（圖由移民署台南第2服務站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法