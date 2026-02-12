為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    等丟回收轉眼人不見！ 宜蘭清潔隊救援跌落深溝7旬婦

    2026/02/12 13:02 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市7旬蔡姓婦人，上月30日準備丟棄玻璃回收物，卻不慎摔落一旁約1層樓高的排水溝。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市7旬蔡姓婦人，上月30日準備丟棄玻璃回收物，卻不慎摔落一旁約1層樓高的排水溝。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市7旬蔡姓婦人，上月30日準備丟棄玻璃回收物，卻不慎摔落一旁約1層樓高的排水溝，清潔隊員納悶「阿姨怎麼不見了？」聽聞呼救聲，最後在伸手不見五指的深溝找到人，隨即搬來長梯救援，市長陳美玲今天表揚這群熱心隊員，獲救老婦也現身致謝「救命恩人」。

    「地上只剩一袋玻璃，阿姨人不見了！」清潔隊員李展華、張正賢、林智誠、游明隆回憶，明明有看到阿姨等丟回收，但車停妥卻只剩1袋玻璃，仔細尋找發現溝內傳出微弱求救聲，阿姨已墜落狹窄路邊側溝。

    見義勇為的隊員隨即分工，除跳進溝內，也和附近店家合作，利用「布繩套身、長梯輔助」將人拉起，所幸蔡婦僅受驚嚇、身體無礙。隊員說，當下聽到呼救聲，念頭就是一定要把人救上來，若未及時發現，後果恐不堪設想。

    蔡姓婦人今天獻花感謝清潔隊員，透露當時真的很害怕，若未獲救真不知道會發生什麼事。宜蘭市長陳美玲說，目前排水溝旁已設置防撞桿，清潔隊員在危急時刻，奮不顧身跳入深溝救人，這份熱誠令人感動，謝謝他們展現基層公務員的最美身影。

    蔡姓婦人獲救，驚魂未定。（宜蘭市公所提供）

    蔡姓婦人獲救，驚魂未定。（宜蘭市公所提供）

    蔡姓婦人（右5）向宜蘭市公所清潔隊員致謝。（記者王峻祺攝）

    蔡姓婦人（右5）向宜蘭市公所清潔隊員致謝。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播