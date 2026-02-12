等丟回收轉眼人不見！ 宜蘭清潔隊救援跌落深溝7旬婦

宜蘭市7旬蔡姓婦人，上月30日準備丟棄玻璃回收物，卻不慎摔落一旁約1層樓高的排水溝。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市7旬蔡姓婦人，上月30日準備丟棄玻璃回收物，卻不慎摔落一旁約1層樓高的排水溝，清潔隊員納悶「阿姨怎麼不見了？」聽聞呼救聲，最後在伸手不見五指的深溝找到人，隨即搬來長梯救援，市長陳美玲今天表揚這群熱心隊員，獲救老婦也現身致謝「救命恩人」。

「地上只剩一袋玻璃，阿姨人不見了！」清潔隊員李展華、張正賢、林智誠、游明隆回憶，明明有看到阿姨等丟回收，但車停妥卻只剩1袋玻璃，仔細尋找發現溝內傳出微弱求救聲，阿姨已墜落狹窄路邊側溝。

請繼續往下閱讀...

見義勇為的隊員隨即分工，除跳進溝內，也和附近店家合作，利用「布繩套身、長梯輔助」將人拉起，所幸蔡婦僅受驚嚇、身體無礙。隊員說，當下聽到呼救聲，念頭就是一定要把人救上來，若未及時發現，後果恐不堪設想。

蔡姓婦人今天獻花感謝清潔隊員，透露當時真的很害怕，若未獲救真不知道會發生什麼事。宜蘭市長陳美玲說，目前排水溝旁已設置防撞桿，清潔隊員在危急時刻，奮不顧身跳入深溝救人，這份熱誠令人感動，謝謝他們展現基層公務員的最美身影。

蔡姓婦人獲救，驚魂未定。（宜蘭市公所提供）

蔡姓婦人（右5）向宜蘭市公所清潔隊員致謝。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法