高雄不講武德！超人力霸王贏遍全台 陳其邁加碼「章魚腳、大眼睛」

藝術家張騰遠的《鸚鵡模仿術-高爾夫球》，是直徑12公尺、放大近350倍的巨型高爾夫球。（高雄市文化局提供）

今年春節連假，高雄市「不講武德」！除了大小朋友都喜愛的超人力霸王出沒港都，市長陳其邁又加碼在果嶺自然公園及澄清湖園區設置7座大型療癒系裝置藝術，邀請民眾趁著新春假期走入森林，體驗一場充滿藝術氣息的童趣旅程。

陳其邁表示，澄清湖園區一直以來是市民朋友運動、休閒好去處，且自高雄果嶺自然公園正式對全民開放後，更串聯兩處綠地成為城市山水綠帶，形塑與自然和諧共生的城市開放場域。果嶺公園和澄清湖不僅有宜人的自然景觀，市府更結合藝術家持續綻放出不一樣的藝術驚喜，展出作品都是藝術家特別為果嶺公園量身設置，讓藝術融入建築、自然景觀，每一件作品都是對這片自然空間的禮讚

文化局指出，此次以「森棲盎然」為主題，文化局及高雄市立美術館特別邀請國內外知名藝術家來到果嶺自然公園，設置複合媒材及大型軟雕塑作品，巧妙結合園區地景及建築空間，營造不同視覺感官經驗，形塑更生動盎然的氛圍，也讓藝術作品成為人們與自然環境對話的平台。

這次藝術裝置作品亮點十足，藝術家的精彩創意讓觀眾紛紛直呼「太萌了」，無論是躲在樹梢偷看人們的「大眼睛」、破牆而出的「巨大章魚」，還是放大 350 倍的「鸚鵡模仿術-高爾夫球」，通通都在果嶺自然公園、澄清湖畔等著民眾來捕捉。

陳普創作作品《湖光新生》，設於澄清湖風景區兒童樂園的大草坪上。（高雄市文化局提供）

英國藝術家Filthy Luker（痞子路克）於澄清湖淡水館設置新作《章魚來襲》。（高雄市文化局提供）

英國藝術家痞子路克（Filthy Luker）的作品《果嶺大眼睛》，彷彿森林長出了生動的表情。（高雄市文化局提供）

夢幻的《仙女圈》是藝術家尹子潔的作品，彷彿形成一處森林裡的秘密基地。（高雄市文化局提供）

藝術家林建榮的作品《繽紛城市 明日亮點》。（高雄市文化局提供）

英國藝術家Steve Messam的作品《冠》，環繞高雄果嶺自然公園圓塔。（高雄市文化局提供）

