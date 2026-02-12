屏東YouBike上線3年突破500萬人次騎乘 站點已達170站

屏東公共自行車YouBike3年突破500萬人次騎乘。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東公共自行車YouBike從2023年2月上線營運以來，深受民眾與遊客喜愛，騎乘人次持續成長，今（2026）年1月突破500萬人次，展現縣民對綠色運輸的高度支持與肯定。目前屏東YouBike設站總數已達170站，縣府也將積極爭取中央計畫及空污基金補助，持續擴大公共自行車服務範圍。

屏東縣政府表示，YouBike上線以來，持續依據通勤需求、校園周遭、觀光熱點與大眾運輸節點周邊進行站點優化與擴增，透過強化「最後一哩路」接駁功能，有效銜接鐵路、公車、客運與生活機能區，提升整體公共運輸使用率。此次達成170站的建置目標，不但代表公共自行車網絡更趨完善，也展現屏東推動低碳交通與永續城市的決心。

縣府交通旅遊處指出，第500萬人次幸運兒是在1月31日晚間9點17分，於「潮州鎮公有停車場」借車，騎到「潮昇國小」站的民眾，和第500萬騎乘及前、後各2位幸運兒均將獲贈好禮。

交旅處說，好「屏」優惠「馬」上省，屏東騎YouBike 2.0享前30分鐘免費，優惠政策持續到今年底外；使用TPASS行政院通勤月票「屏東公車暢行299」、「屏東無限暢行399」或「南高屏999通勤月票」等方案，均享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數，歡迎民眾多加使用。相關費率問題及借還車問題可至YouBike官網查詢。

