佛心價！台南市場驚見2元玉米筍 過年加菜添甜味

玉米筍佛心價每支2元超親民。（記者洪瑞琴攝）

農曆春節將至，家家戶戶忙著備年菜，傳統市場也跟著熱鬧起來。台南有處市場攤位，玉米筍（帶殼）竟然每支只賣2元，讓不少婆婆媽媽直呼「現在這種行情真的佛心價！」

以目前傳統市場行情來看，新鮮玉米筍多半按台斤計價，約落在40至50元左右，換算下來每支大約4至8元不等，視大小而定。如今出現每支2元的價格，幾乎是行情價的一半。不少熟客笑說：「買回家炒三色、煮火鍋、做拼盤都很划算，過年加菜不心痛。」

更吸睛的是攤位闆娘。年近50歲，最大孩子都已21歲，但外貌凍齡、笑容甜美，說話親切俐落，和客人互動自然熱絡。客人打趣封她為「玉米筍公主」，說她根本是最佳代言人，「人美、價更美」。

「自家種的啦，自己種自己賣，比較敢賣便宜。」玉米筍公主邊補貨邊說。她採半自助方式做生意，客人想買幾根就自己挑、自己算錢，彼此靠信任維持買賣默契。她笑說，「大家吃得開心比較重要啦。」

春節期間，玉米筍是不少家庭喜愛的應景食材。金黃外型象徵喜氣與好彩頭，清甜爽脆口感不論清炒、川燙、燉煮都合適，既能為年菜添色，也能平衡大魚大肉的油膩感。今年市場出現超親民價格，讓民眾備年貨更添彈性。

傳統市場的人情味，加上實在的價格，往往比冷冰冰的標價更動人。年節將近，不妨走一趟市場，或許也能遇見屬於你家餐桌的「玉米筍公主」，把甜甜的好滋味，一起帶回家。

傳統市場人情味爆棚，凍齡闆娘與超親民玉米筍成亮點。（記者洪瑞琴攝）

玉米筍金黃外型象徵喜氣，清甜爽脆口，是不少家庭喜愛的年節應景食材。（記者洪瑞琴攝）

