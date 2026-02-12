為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國5石碇坪林初一至初三交管 新店警方動用無人機監控交安

    2026/02/12 11:38 記者鄭景議／新北報導
    新店警方今年除了傳統警力站崗，更首度納入無人機監控與科技偵測手段。（記者鄭景議翻攝）

    新北市新店警分局針對2月14日至2月22日即將到來的春節連假，全面部署交通疏導與管制計畫。警方今年除了傳統警力站崗，更首度納入無人機監控與科技偵測手段，針對轄內風景區、重要路廊及聯外道路加強防護，確保民眾在春節期間能行車順暢、平安過好年。

    針對國道運輸需求，新店警也將配合高速公路局管制作業。2月17日（初一）至19日（初三），每日5時至12時將封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，將改為大客車專用入口。警方建議往宜蘭方向返鄉的旅客，可多利用106乙線或北宜公路等替代道路，並隨時收聽警廣掌握最新路況，省下寶貴的行車時間。

    新店分局表示，轄內包含烏來老街、深坑老街、石碇宗教園區及坪林風景區等，連假期間常湧入大量車潮。為了突破平面視野限制，警方今年在各交通熱點周邊運用無人機進行高空巡航監控，透過即時影像傳輸，能第一時間掌握人車流匯集情況，進而採取交通管制或號誌機動調整，以科技手段提升整體疏導效率。

    新店分局表示春節期間警力投入不打烊，將全力落實治安平穩、交通順暢目標。（記者鄭景議翻攝）

    新店警方今年除了傳統警力站崗，更首度納入無人機監控與科技偵測手段。（記者鄭景議翻攝）

