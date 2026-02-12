北市東區商圈年節採買潮將至 13處易塞路口加強疏導

大安分局預估春節前夕將出現大量採買及返鄉車潮，將對東區商圈及聯外幹道造成壓力。今日公布13處易壅塞路口疏導計畫。（記者鄭景議翻攝）

隨著農曆新年將至，台北市大安分局預估春節前夕將出現大量採買及返鄉車潮，將對東區商圈及聯外幹道造成壓力。大安警今日公布13處易壅塞路口疏導計畫，並宣布自2月9日起至13日，基隆路調撥車道將延長實施至晚間8時，全力維持春節期間交通順暢，確保市民在馬年能行車平安。

大安分局表示，經現地勘查後，評估春節期間易出現車流回堵的路口共計13處，包括忠孝東路與建國南路、敦化南路、復興南路口；復興中小學前；信義路與敦化南路、復興南路、新生南路口；忠孝東路4段216巷至170巷；以及基隆路與和平東路、樂業街、臨江街口、辛亥路口等熱點。警方將針對上述地點規劃專責交整崗，派遣員警與義交加強指揮，呼籲用路人配合導引。

請繼續往下閱讀...

為優化行車效率，大安分局已於2月3日邀集台北市政府交通管制工程處進行現地勘查，針對辛亥路與基隆路口、忠孝東路與大安路口等瓶頸路段研商調整號誌秒數，避免車輛發生回堵。此外，基隆路（自台北市調查處至基隆高架道路樂業匝道段）的調撥車道，將在2月9日至13日期間，將每日下午實施時間由原先時段延長為下午4時至晚上8時，盼能提前分流車潮，提升整體交通順暢度。

大安分局提醒，春節採買人潮湧現，駕駛人行前應確實檢查車輛狀況，並隨時收聽廣播掌握即時路況。警方呼籲，行經路口時務必依號誌行駛、減速慢行並停讓行人，遵守各項交通規則以確保安全。大安分局強調，警方將持續守護重要幹道秩序，讓市民能平安過好年，並祝福市民朋友「馬年行大運」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法